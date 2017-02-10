Анонс цікавих подій у Коломиї та районі на вихідні з 10 по 12 лютого

Анонс цікавих подій у Коломиї та районі на вихідні з 10 по...

П’ЯТНИЦЯ, 10 лютого

Міська бібліотека №2 для дітей

– Літературно-поетична година “Я маю в серці те, що не вмирає” (до дня народження Лесі Українки). Поч. о 12.30

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського

– Виставка “Разом до храму”, яка об’єднала трьох самобутніх творців сакрального мистецтва.

Цей своєрідний мистецький тріумвірат – Миколу Симчича (с. Нижній Березів Косівського району), Олександра Охапкіна (м. Олександрія Кропивницької області) та Валерія Малиновського (м. Косів) свого часу згуртував отець Никодим Гуралюк, настоятель монастиря Успіння Матері Божої чину Святого Василія Великого, що в селі Погоні Тисменицького району. З благословення отця Никодима троє вищеназваних митців створили унікальний вишитий іконостас, який скрасив тамтешній Собор Погінської Богородиці.

Іконостас виконаний у техніці інкрустованої гуцульської різьби з вишиваними й мальованими образами. Експонуються всі його чотири яруси – апостольський, пророчий, святковий і намісний. Це вражаюча робота як за авторською майстерністю, так і за своїми масштабами. Один лише третій ярус містить зображення дванадцяти богородичних свят від Різдва, Непорочого зачаття – до Успіння Святої Богородиці. Четвертий ярус – це царські ворота, з образами Христа Спасителя, Богородиці, святих Василя і Йосафата (монастирські святі) та євангелистів. На виставці представлено також вишивані образи та авторський одяг від Миколи Симчича, зображені в традиційному для українських жінок одязі Богородиці з дитям Олександра Охапкіна, а також вишивані мініатюри Валерія Малиновського, технічну досконалість яких тричі відзначено званням лауреата Книги рекордів України. Помножений натроє самобутній талант кожного із цих художників – це справжнє світло від світла Божого, яке сяє на прославу творчого генія цілого українського народу.

Виставка триватиме до 12 лютого.

Музей писанкового розпису

– Дебютна персональна виставка ковалівського художника Богдана Книжка.

Автор представив тридцять сім творів, переважна більшість з яких – пейзажі мальовничих куточків Ковалівки, а також квіткові натюрморти й портрети. Мистецький центр “Світовид” – Персональна виставка Стефанії Коренюк “Барви, даровані долею” (з нагоди 65-річного ювілею). Виставка триватиме до 28 лютого. Вхід вільний.

Дитяча музична школа №2 ім. Г. Грабець

-Щорічний шкільний-конкурс фестиваль “Cantabile Аrt”.

Гірсько-лижний курорт “Буковель”

– концерт гурту “The Hardkiss” у “Concert Hall BUKA”.

“The Hardkiss” – симбіоз рок, поп та електронної музики, який самі музиканти називають прогресив-поп. Поєднання хардових аранжувань та звучання, мелодійності, глибоких текстів і соулового вокалу Юлії Саніної, живе звучання та яскраве шоу – все це та навіть більше у одному концерті. Володарі 5-ти статуеток “YUNA”, нагороди “M1 Music Awards” (кращий альтеративний гурт) та десятків тисяч українських сердець підкорюватимуть головну сцену “Буковелю”.

Придбати квитки можна на рецепції РЦ “БУКА”. Деталі за телефоном: +380673506600

СУБОТА, 11 лютого

Коломийський академічний обласний український драматичний театр ім. І. Озаркевича

– Музична комедія “На милування нема силування“ (за Г. Квіткою-Основ’яненком). Поч. о 18.00

На благодійних умовах (за попереднім узгодженням) Коломийський театр запрошує до перегляду вистав учасників національно-визвольного руху, військових дій на сході України, благодійних організацій для людей і дітей, що потребують соціальної опіки ( контактні телефони: 099-19-85-770 та 096-65-10-38).

НЕДІЛЯ, 12 лютого

Коломийський академічний обласний український драматичний театр ім. І. Озаркевича

– Казка “Зимові пригоди” (Богдан Базилевич, Олег Кравчук). Поч. о 13:00

– Притча “Земля” (за О. Кобилянською). Поч. о 18.00

Гвіздецька ЗОШ І-ІІІ ст.

– Волейбольний турнір, присвячений пам’яті загиблого воїна-афганця В.Палагіцького. Поч. об 11.00



с. Лісна Слобідка. клуб.

–Розколяда за участю народного аматорського хорового колективу “Кобза” Будинку культури с. Раківчик. Творчий звіт. Поч. о 12.30

с. Лісний Хлібичин. Будинок культури.

– Розколяда. Поч. о 13.00

с. Угорники, клуб

–Розколяда. Поч. о 14.00

смт. Гвіздець. Масова бібліотека.

-Вечір пам’яті “Афганістан хвилює моє серце” (до 28-ої річниці виведення військ з Афганістану). Поч. о 14.00



с. Товмачик. Будинок культури



-Розколяда. Поч. о 15.00