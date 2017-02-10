Анонс цікавих подій у Коломиї та районі на вихідні з 10 по 12 лютого

П’ЯТНИЦЯ, 10 лютого
Міська бібліотека №2 для дітей
– Літературно-поетична година “Я маю в серці те, що не вмирає” (до дня народження Лесі Українки). Поч. о 12.30
Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського
– Виставка “Разом до храму”, яка об’єднала трьох самобутніх творців сакрального мистецтва.
Музей писанкового розпису
– Дебютна персональна виставка ковалівського художника Богдана Книжка.
Автор представив тридцять сім творів, переважна більшість з яких – пейзажі мальовничих куточків Ковалівки, а також квіткові натюрморти й портрети.
Мистецький центр “Світовид”
– Персональна виставка Стефанії Коренюк “Барви, даровані долею” (з нагоди 65-річного ювілею). Виставка триватиме до 28 лютого. Вхід вільний.
Дитяча музична школа №2 ім. Г. Грабець
-Щорічний шкільний-конкурс фестиваль “Cantabile Аrt”.
Гірсько-лижний курорт “Буковель”
– концерт гурту “The Hardkiss” у “Concert Hall BUKA”.
“The Hardkiss” – симбіоз рок, поп та електронної музики, який самі музиканти називають прогресив-поп. Поєднання хардових аранжувань та звучання, мелодійності, глибоких текстів і соулового вокалу Юлії Саніної, живе звучання та яскраве шоу – все це та навіть більше у одному концерті. Володарі 5-ти статуеток “YUNA”, нагороди “M1 Music Awards” (кращий альтеративний гурт) та десятків тисяч українських сердець підкорюватимуть головну сцену “Буковелю”.
Придбати квитки можна на рецепції РЦ “БУКА”. Деталі за телефоном: +380673506600
СУБОТА, 11 лютого
Коломийський академічний обласний український драматичний театр ім. І. Озаркевича
– Музична комедія “На милування нема силування“ (за Г. Квіткою-Основ’яненком). Поч. о 18.00
На благодійних умовах (за попереднім узгодженням) Коломийський театр запрошує до перегляду вистав учасників національно-визвольного руху, військових дій на сході України, благодійних організацій для людей і дітей, що потребують соціальної опіки ( контактні телефони: 099-19-85-770 та 096-65-10-38).
НЕДІЛЯ, 12 лютого
Коломийський академічний обласний український драматичний театр ім. І. Озаркевича
– Казка “Зимові пригоди” (Богдан Базилевич, Олег Кравчук). Поч. о 13:00
– Притча “Земля” (за О. Кобилянською). Поч. о 18.00
Гвіздецька ЗОШ І-ІІІ ст.
– Волейбольний турнір, присвячений пам’яті загиблого воїна-афганця В.Палагіцького. Поч. об 11.00
с. Лісна Слобідка. клуб.
–Розколяда за участю народного аматорського хорового колективу “Кобза” Будинку культури с. Раківчик. Творчий звіт. Поч. о 12.30
с. Лісний Хлібичин. Будинок культури.
– Розколяда. Поч. о 13.00
с. Угорники, клуб
–Розколяда. Поч. о 14.00
смт. Гвіздець. Масова бібліотека.
-Вечір пам’яті “Афганістан хвилює моє серце” (до 28-ої річниці виведення військ з Афганістану). Поч. о 14.00
с. Товмачик. Будинок культури
-Розколяда. Поч. о 15.00
Кінотеатр “Стрічка”