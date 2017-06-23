Анонс цікавих подій у Коломиї на вихідні з 23 по 25 червня

П’ЯТНИЦЯ, 23 червня
Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського
- Презентація книги про Георгія Якутовича “Як у Тіні”, про його творчість та роботу над ілюстраціями до книги Коцюбинського “Тіні забутих предків”. Початок о 16.00.
Видання представлять експерт мистецтва, музикант, співак і видавець Павло Гудімов та автор книги Поліна Ліміна.
СУБОТА, 24 червня
Проспект В. Чорновола, площа Т. Шевченка, площа Відродження
- Фестиваль вуличних мистецтв “Арт-Візія”. 10.00-23.00
НЕДІЛЯ, 25 червня
ДЕНЬ МОЛОДІ
Спортивний майданчик на вул. Січових Стрільців, 39
- Відкритий турнір з стрітболу. Початок о 10.00.
Стадіон “Юність”
- Відкритий турнір з міні-футболу серед молодіжних команд. Початок об 11.00.
Студентський сквер (проспект В.Чорновола)
- Турнір з лазертагу. Початок о 13.00.
Студентський сквер (проспект В.Чорновола)
- Відкриття Студентського скверу. Початок о 18.00.
- Нагородження молоді;
- Концертна програма за участі: “Диких Гуцулів”, Романа Камрадського (“FrankoBand”), фіналістів шоу “Україна має талант” Петра Сказківа та гурту “Петрос”.
- Вечірка за участі діджеїв: SweetBeatта IPUNKZ.
Коломийський драматичний театр ім. Озаркевича
- Благодійний цирковий виступ лауреата конкурсу України і міжнародного фестивалю у Польщі із новою програмою “ДИСКО-ЦИРК”. Кошти будуть спрямовані дітям з обмеженими можливостями і пораненим воїнам АТО. Початок о 13.00.
У програмі – оригінальні фокуси, жонглерство кульками, булавами та кільцями на вільній драбині, клоуни.
Квитки за тел.: 096 460 39 70 та 063 034 24 56.
- Благодійна вистава на користь добровольчих батальйонів АТО “ПОСТТРАВМАТИЧНА РАПСОДІЯ” Дмитра Корчинського. Початок о 18.00.
Довідки за телефоном: 093 256 04 87 та 093 279 59 91.
Мистецький центр “Світовид”
- Музичне дійство “Вектори класичної музики”. У виконанні лауреата міжнародних конкурсів Надії Граб звучатиме музика Баха, Бетховена, Шумана та Шопена. Початок о 16.00.
- Вистава “Дон Жуан з Коломиї” за твором Леопольда фон Захер-Мазоха. Початок о 18.00. Замовлення квитків за телефоном: (063) 200 55 52.
Коломийський район
Розважальні програми до Дня молоді
с. Торговиця. Клуб. 15.00.
с. Малий Гвіздець. Народний дім. 17.00.
с. Ценява. Будинок культури. 17.00.
с. Молодилів. Клуб. 19.00.
с. Ковалівка. Будинок культури. 19.00.
с. Казанів. Народний дім. 20.00.
с. Товмачик. Територія біля Будинку культури. Флешмоб “Моя вишивана Україно”. 20.00.
с. Остапківці. 20.00.