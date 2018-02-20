“Ангели пам’яті”: коломиян запрошують долучитись до Всеукраїнської акції

Коломиян запрошують долучитись до Всеукраїнської акції на вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомили на сторінці Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття у Facebook, передає Дзеркало Коломиї.

Упродовж кількох останніх років після Революції Гідності з ініціативи відомої співачки, журналістки Анжеліки Рудницької в дні вшанування Героїв Небесної Сотні відбуваються тихі акції “Ангели пам`яті”, під час яких небайдужі українці приходять на Алею Небесної Сотні ( вул. Інститутську) у Києві, ставлять свічки на місцях розстрілу мирних протестувальників, розвішують паперових ангелів на деревах та співають народні псалми.



“Це особливий захід, який об’єднує дуже різних людей – від малюків до сильних світу цього. Це наша спільна пам’ять, відповідальність і віра у те, що життя невинних людей обірвалося недаремно, – говорить Анжеліка Рудницька.

– Якщо ми прикрашаємо свої домівки до Різдвяних свят, ми повинні згадати і зробити щось просте, дуже зворушливе для тих, хто віддав своє життя за нас. “Ангели пам‘яті” – наш спільний біль і надія”.



Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського і його філія – Музей писанкового розпису запрошують долучитися до цієї акції в Коломиї.



Упродовж двох тижнів у музеях відбувалися майстер-класи, під час яких створювали паперових ангелів, які завтра, з вашою допомогою, з`являться на деревах міста.