Android Pay вже в Україні: хто зможе перетворити свій смартфон на гаманець

Сервіс дозволяє здійснювати оплату офлайн та онлайн. Головна його відмінність від усіх подібних інструментів — високий рівень безпеки транзакцій, пише Економічна правда.
Android Pay впроваджує і підтримує Google. Сьогодні це одна з найсучасніших і безпечних технологій на планеті. Вона працює в 14 найбільш розвинених країнах світу. Україна стала п’ятнадцятою.
Ще на початку 2017 року Google не планувала запускати Android Pay в Україні. Свою думку компанія поміняла через активну зацікавленість у розвитку сервісу з боку Приватбанку і Mastercard.
Після знайомства з технологіями банку і рівнем безготівкових розрахунків у країні Google ухвалила безпрецендентне рішення про позаплановий запуск сервісу в Україні.
Коли і в яких країнах почав працювати Android Pay
|Дата
|Країна
|Вересень, 2015
|США
|Травень, 2016
|Великобританія
|Червень, 2016
|Сингапур
|Липень, 2016
|Австралія
|Жовтень, 2016
|Гонконг
|Листопад, 2016
|Польща
|Грудень, 2016
|Нова Зеландія, Ірландія, Японія
|Березень, 2017
|Бельгія
|Травень, 2017
|Росія, Канада
|Червень, 2017
|Тайвань
|Липень, 2017
|Іспанія
|2017 (очікується)
|Південна Корея, Бразилія, Україна
Що таке Android Pay і як ним користуватися
Android Pay — це додаток від Google для безконтактної оплати покупок за допомогою смартфона, планшета або “розумного” годинника.
Для роботи з додатком потрібен пристрій на ОС Android 4.4 і вище з вбудованим чіпом NFC.
NFC — Near field communication або “комунікація ближнього поля” — це технологія бездротового передавання даних малого радіуса дії. З її допомогою пристрої можуть обмінюватися даними на відстані до 10 см.
Для того, щоб розраховуватися смартфоном, користувач повинен завантажити Android Pay з Google Play і додати в програму дані платіжної карти. Android Pay буде підтримувати карти VISA і Mastercard. Щоб зробити платіж, необхідно піднести смартфон до термінала оплати і затримати його до завершення транзакції.
Якщо сума платежу з карти Mastercard перевищує 100 грн, необхідно ввести PIN-код карти, прив’язаної до аккаунту. У карт VISA ліміт беспарольної оплати уп’ятеро вищий — 500 грн.
Кому буде доступний Android Pay в Україні
Як мінімум, до початку 2018 року Android Pay буде працювати з банківськими картками, емітованими Приватбанком.
За словами прес-секретаря Приватбанку Олег Серги, в системі Приват24 зареєстровані 500 тис власників смартфонів на ОС Android з NFC-модулем. З них приблизно 100 тис підключили до смартфона NFC-гаманець Приватбанку.
У мережах мобільних операторів “Vodafone Україна” і lifecell зареєстровані відповідно 0,63 млн і 1,5 млн смартфонів під управлінням ОС Android з NFC-модулем. Частка таких гаджетів у мережах операторів становить 12% і 15%. Компанія “Київстар” не надала свої дані.
Загалом в Україні інфраструктура для приймання оплати за допомогою Android Pay розвинена слабо. За даними НБУ 1 квітня 2017 року в Україні було 226,8 тис POS-терміналів. За цим показником Україна істотно відстає від країн Європи. До європейських показників наблизилися тільки Київ і Дніпро.
Більш того, значна частина POS-терміналів технічно не здатна приймати безконтактні платежі. Наприклад, Ощадбанк має 32 927 платіжних терміналів. З них 75% оснащені безконтактною технологією і можуть бути використані для оплати покупок за допомогою додатка Android Pay.
Для порівняння: у Приватбанку близько 120 тис терміналів, з яких 70 тис оснащені безконтактною технологією.
Переваги Android Pay для покупців
1. Швидка оплата. Щоб розплатитися на касі в магазині, достатньо розблокувати екран телефона і прикласти його до термінала.
2. Безкоштовне використання. Завантажити додаток Android Pay можна в “Google Play маркеті”, і плата за це не стягується. Також сервіс не бере комісію за проведення транзакцій.
3. Безпека. Коли користувачі платять через Android Pay в магазинах, дані їх карт нікуди не передаються. Номер карти замінюється унікальним номером віртуального рахунку. Якщо телефон загублений або вкрадений, з нього можна дистанційно видалити всі особисті дані.
Недоліки Android Pay
1. Android Pay працює тільки на гаджетах ОС Android. Власники iPhone і решти техніки Apple не зможуть скористатися сервісом.
2. Android Pay працює з платіжними картами тільки тих банків, які підключені до системи.
3. Далеко не всі POS-термінали приймають до оплати безконтактні платіжні засоби.
4. В Україні ще дуже мало POS-терміналів.
Нішевий сервіс
На думку лідера українського фріланс-ком’юніті Пилипа Духлія, сервіс Android Pay зараз нікому в Україні не потрібен. Він також не вважає, що прихід в Україну цього сервісу приверне увагу керівництва довгоочікуваної платіжної системи PayPal.
“Android Pay для них на території України не конкурент. Вони спокійно дивляться, як тут розвивається Payonner і їм все одно”, — говорить Духлій.
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