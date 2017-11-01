Android Pay вже в Україні: хто зможе перетворити свій смартфон на гаманець

В Україні 1 листопада почав працювати Android Pay — глобальний сервіс безконтактної оплати за допомогою смартфонів. Відтепер українці можуть платити смартфонами у всіх торгових точках, де є NFC-термінали.

Сервіс дозволяє здійснювати оплату офлайн та онлайн. Головна його відмінність від усіх подібних інструментів — високий рівень безпеки транзакцій, пише Економічна правда.

Android Pay впроваджує і підтримує Google. Сьогодні це одна з найсучасніших і безпечних технологій на планеті. Вона працює в 14 найбільш розвинених країнах світу. Україна стала п’ятнадцятою.

Ще на початку 2017 року Google не планувала запускати Android Pay в Україні. Свою думку компанія поміняла через активну зацікавленість у розвитку сервісу з боку Приватбанку і Mastercard.

Після знайомства з технологіями банку і рівнем безготівкових розрахунків у країні Google ухвалила безпрецендентне рішення про позаплановий запуск сервісу в Україні.

Коли і в яких країнах почав працювати Android Pay

Дата Країна Вересень, 2015 США Травень, 2016 Великобританія Червень, 2016 Сингапур Липень, 2016 Австралія Жовтень, 2016 Гонконг Листопад, 2016 Польща Грудень, 2016 Нова Зеландія, Ірландія, Японія Березень, 2017 Бельгія Травень, 2017 Росія, Канада Червень, 2017 Тайвань Липень, 2017 Іспанія 2017 (очікується) Південна Корея, Бразилія, Україна

Що таке Android Pay і як ним користуватися

Android Pay — це додаток від Google для безконтактної оплати покупок за допомогою смартфона, планшета або “розумного” годинника.

Для роботи з додатком потрібен пристрій на ОС Android 4.4 і вище з вбудованим чіпом NFC.

NFC — Near field communication або “комунікація ближнього поля” — це технологія бездротового передавання даних малого радіуса дії. З її допомогою пристрої можуть обмінюватися даними на відстані до 10 см.

Для того, щоб розраховуватися смартфоном, користувач повинен завантажити Android Pay з Google Play і додати в програму дані платіжної карти. Android Pay буде підтримувати карти VISA і Mastercard. Щоб зробити платіж, необхідно піднести смартфон до термінала оплати і затримати його до завершення транзакції.

Якщо сума платежу з карти Mastercard перевищує 100 грн, необхідно ввести PIN-код карти, прив’язаної до аккаунту. У карт VISA ліміт беспарольної оплати уп’ятеро вищий — 500 грн.

Кому буде доступний Android Pay в Україні

Як мінімум, до початку 2018 року Android Pay буде працювати з банківськими картками, емітованими Приватбанком.

За словами прес-секретаря Приватбанку Олег Серги, в системі Приват24 зареєстровані 500 тис власників смартфонів на ОС Android з NFC-модулем. З них приблизно 100 тис підключили до смартфона NFC-гаманець Приватбанку.

У мережах мобільних операторів “Vodafone Україна” і lifecell зареєстровані відповідно 0,63 млн і 1,5 млн смартфонів під управлінням ОС Android з NFC-модулем. Частка таких гаджетів у мережах операторів становить 12% і 15%. Компанія “Київстар” не надала свої дані.

Загалом в Україні інфраструктура для приймання оплати за допомогою Android Pay розвинена слабо. За даними НБУ 1 квітня 2017 року в Україні було 226,8 тис POS-терміналів. За цим показником Україна істотно відстає від країн Європи. До європейських показників наблизилися тільки Київ і Дніпро.

Більш того, значна частина POS-терміналів технічно не здатна приймати безконтактні платежі. Наприклад, Ощадбанк має 32 927 платіжних терміналів. З них 75% оснащені безконтактною технологією і можуть бути використані для оплати покупок за допомогою додатка Android Pay.

Для порівняння: у Приватбанку близько 120 тис терміналів, з яких 70 тис оснащені безконтактною технологією.

Переваги Android Pay для покупців

1. Швидка оплата. Щоб розплатитися на касі в магазині, достатньо розблокувати екран телефона і прикласти його до термінала.

2. Безкоштовне використання. Завантажити додаток Android Pay можна в “Google Play маркеті”, і плата за це не стягується. Також сервіс не бере комісію за проведення транзакцій.

3. Безпека. Коли користувачі платять через Android Pay в магазинах, дані їх карт нікуди не передаються. Номер карти замінюється унікальним номером віртуального рахунку. Якщо телефон загублений або вкрадений, з нього можна дистанційно видалити всі особисті дані.

Недоліки Android Pay

1. Android Pay працює тільки на гаджетах ОС Android. Власники iPhone і решти техніки Apple не зможуть скористатися сервісом.

2. Android Pay працює з платіжними картами тільки тих банків, які підключені до системи.

3. Далеко не всі POS-термінали приймають до оплати безконтактні платіжні засоби.

4. В Україні ще дуже мало POS-терміналів.

Нішевий сервіс

На думку лідера українського фріланс-ком’юніті Пилипа Духлія, сервіс Android Pay зараз нікому в Україні не потрібен. Він також не вважає, що прихід в Україну цього сервісу приверне увагу керівництва довгоочікуваної платіжної системи PayPal.

“Android Pay для них на території України не конкурент. Вони спокійно дивляться, як тут розвивається Payonner і їм все одно”, — говорить Духлій.

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