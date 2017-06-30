Андрій Парубій нагородив Ігоря Слюзара грамотою за внесок у розбудову місцевого самоврядування

Міський голова Коломиї Ігор Слюзар отримав грамоту Верховної ради.

Про це очільник міста повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, прокоментувавши: “А ось і приємна несподіванка!”.

Ігоря Слюзара нагородили грамотою “за вагомий особистий внесок у розбудову місцевого самоврядування, соціально-економічний та культурний розвиток територіальних громад, сумлінну працю та з нагоди 25-річчя Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України”, інформує “Дзеркало Коломиї“.

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