Актор з Прикарпаття посмертно отримав український “Оскар”

В Києві відбулася церемонія першої національної кінопремії “Золота Дзиґа”.

Тріумфатором церемонії стала стрічка “Гніздо горлиці” Тараса Ткаченка. В основі сюжету якої драматична історія української заробітчанки в Італії, повідомляє BBC.

На рахунку фільму перемога у шести номінаціях, в тому числі –”Найкращий актор”. Переможцем у ній посмертно став івано-франківський актор Віталій Лінецький. Роль Дмитра у фільмі “Гніздо горлиці” стала для нього останньою.

Нагороду отримав син Віталія.

“Для нашої родини батько є гордістю. Ми раді, що навіть через три роки після своєї смерті, його не забувають і присуджують такі нагороди”, – сказав він.