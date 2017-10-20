Актор Коломийського драмтеатру переміг у конкурсі на кращу екскурсію Коломиєю. ФОТО

Як повідомлялося, у Коломиї оголосили конкурс на кращу екскурсію містом і на кращого гіда-екскурсовода.

Сьогодні комісія визначила переможця у номінації “Кращий гід-екскурсовод“. Ним став актор Коломийського драмтеатру ім. І. Озаркевича Богдан Базилевич, інформує прес-служба Коломийської міськради.

– Наш конкурс стане традиційним, – каже перший заступник міського голови Сергій Коцюр. – Будемо проводити його кожного року, щоб залучати до розвитку туризму в місті більше креативних, освічених коломиян.

Екскурсія-квест запала в душу більшості членів оргкомітету. Конкурсант віднайшов багато способів, як інформація про минуле Коломиї може запам’ятатися надовго. Члени конкурсної комісії вважають, що екскурсія, яку запропонував Богдан Базилевич, буде неймовірно цікавою для молоді.

Конкурсна комісія із задоволенням слухала цікаві факти про Коломию у поданні Богдана Базилевича, із задоволенням виконувала жартівливі завдання. А інформація, подана в ігровій формі, запам’ятається назавжди.