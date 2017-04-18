Активісти просять коломиян допомогти зберегти зелену зону у районі Миколайчука-Гірняка

Настав час коломиянам ініціювати, підтримувати та впливати на події, що відбуваються в нашому місті.

Зайдіть на сайт Коломийської міської ради (kolrada.gov.ua) та знайдіть розділ “Єдина система міських петицій” (в правому ряду основної сторінки) і підтримайте звернення до міської ради “Про заборону забудови паркової зони та стадіону”.

Маємо на увазі запланований парк площею 12 га нижче міської лікарні в районі вулиць Миколайчука, Героїв УПА, Гірняка, а також незакінчене будівництво стадіону ВАТ “Коломиясільмаш” біля міського озера.

Не дамо можновладцям забрати у майбутніх поколінь місця для відпочинку та занять спортом!

Нижче подаємо плани детального планування вищезгаданих територій, які були прийняті на сесії міської ради 23 лютого 2017 року.

ГО “Прозора Коломия”