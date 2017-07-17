Активісти коломийської благодійної організації “Konyk help” мітингували у столиці на підтримку онкохворих українців. ВІДЕО

“Ми за життя! Зупинимо Чергу смерті!”. З такими гаслами під стінами Кабінету Міністрів та Верховної Ради відбувся мітинг на підтримку онкохворих українців. Прикарпатські активісти благодійної організації “Konyk help” вимагали виділення коштів з бюджету для людей, які стоять в черзі на пересадку кісткового мозку.

Зараз активісти вже повернулись додому у Коломию, кажуть, зробили перший крок до вирішенні проблеми – привернули увагу громадськості та чиновників.

А ще хлопці та дівчата тішаться, що отримали прихильність та підтримку у цьому питані від Уляни Супрун, виконувача обов’язків Міністра охорони здоров’я України, йдеться в сюжеті каналу “НТК”.