1 C
Коломия
Субота 10.03 2018
Повідомити новину
manhattan_ad
manhattan_ad
manhattan_ad
    Останні

    Афіша

    Додому Афіша

    Завтра у Коломиї відбудуться урочистості з нагоди 204-ої річниці від дня...

    0

    У Коломиї відбудеться загальноміська Хресна Дорога

    0

    У Коломиї виступить гурт “ТІК”. ВІДЕО

    0

    У Коломиї репрезентують “Історію УГКЦ за 90 хвилин”. АНОНС

    0

    22 лютого у прямому ефірі Уляна Мандрусяк відповість на запитання коломиян....

    0

    У Коломиї відбудеться унікальний концерт духовної музики «Stabat Mater»

    1

    У Коломиї проводять змагання з пауерліфтингу

    0

    У Коломиї вперше відбудеться Форум для підприємців

    0

    У Коломиї до Дня Валентина відбудеться шоу “Кохання з першого погляду”

    0

    У Коломиї відбудеться одразу два концерти Ірини Федишин

    0
    123...19Page 1 of 19
    kran_ad
    kran_ad
    kran_ad
    oe_ad
    oe_ad
    oe_ad
    kolibris_ad
    kolibris_ad
    kolibris_ad

    Будьте в курсі

    9,633ФаниПодобається
    34СпостерігачіСтежити
    2,714СпостерігачіСтежити
    57СпостерігачіСтежити
    279ПідписникиПідписатися
    Повне або часткове використання матеріалів, розміщених у виданні, дозволяється тільки за умови активного, прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал та згадки першоджерела не нижче другого абзацу тексту.

    Думка авторів публікацій може не збігатися з позицією та принципами видавця, видавець не несе за це жодної відповідальності. Міркування авторів щодо подій та осіб не спростовуються, їх правдивість не доводиться.

    За зміст та достовірність реклами та PR відповідальність несе рекламодавець. При цьому видавець залишає за собою право перевірки інформації, зазначеної в рекламі та оголошеннях. Такі матеріали друкуються з позначкою ®.
    Зв'язатися з нами: dzer.kol@i.ua
    © Всі права захищено 2017 – «Дзеркало Коломиї».
    Розроблено з в Webolatory