АЕРК запрошує на оновлений “Клуб англійської мови”

Вже звичним явищем для Коломиї є співпраця різних організацій з Корпусом Миру США. На цій ниві Асоціація економічного розвитку Коломийщини має найтривалішу – вже понад 10-літню історію спільної діяльності з американськими волонтерами.

Однією з цікавих сторін роботи волонтерів є організація та сприяння діяльності “Клубів англійської мови” (“English Club”), – повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Як повідомлялося раніше, на запрошення АЕРК в Коломию приїхав працювати новий волонтер з американського штату Арізона Майкл Хатчісон, який лише за перший місяць перебування вже встиг зробити для коломийської громади великий обсяг роботи. А з цього тижня, враховуючи чисельні побажання жителів Коломийщини, за ініціативи Майкла запрацював оновленний “AEDK English Club”. Учасники мають унікальну можливість взяти участь в інтерактивному уроці англійської мови у форматі розмовного клубу. Відвідування цих уроків надає цілий ряд переваг та головною з них є можливість сприймати англійську від носія мови – американського волонтера.

Метою діяльності клубу є популяризація та персональне вдосконалення розмовної англійської мови.

Відмінність занять в нашому клубі – це намагання створити комфортні умови для кожного та перетворити процес навчання на цікаве, дружнє спілкування.

Відвідуючи “AEDK English Club” учасники мають можливість:

– практикувати англійську мову для повсякденного використання;

– покращувати володіння англійською для роботи чи навчання;

– отримувати задоволення від вивчення мови та досягнутих результатів;

– застосовувати англійську мову під час подорожей в інші країни світу;

– розширювати особистий світогляд та комунікабельність.