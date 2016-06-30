АЕРК запрошує на оновлений “Клуб англійської мови”

Вже звичним явищем для Коломиї є співпраця різних організацій з Корпусом Миру США. На цій ниві Асоціація економічного розвитку Коломийщини має найтривалішу – вже понад 10-літню історію спільної діяльності з американськими волонтерами.
Однією з цікавих сторін роботи волонтерів є організація та сприяння діяльності “Клубів англійської мови” (“English Club”), – повідомляє “Дзеркало Коломиї”.
Як повідомлялося раніше, на запрошення АЕРК в Коломию приїхав працювати новий волонтер з американського штату Арізона Майкл Хатчісон, який лише за перший місяць перебування вже встиг зробити для коломийської громади великий обсяг роботи. А з цього тижня, враховуючи чисельні побажання жителів Коломийщини, за ініціативи Майкла запрацював оновленний “AEDK English Club”. Учасники мають унікальну можливість взяти участь в інтерактивному уроці англійської мови у форматі розмовного клубу. Відвідування цих уроків надає цілий ряд переваг та головною з них є можливість сприймати англійську від носія мови – американського волонтера.
Метою діяльності клубу є популяризація та персональне вдосконалення розмовної англійської мови.
Відмінність занять в нашому клубі – це намагання створити комфортні умови для кожного та перетворити процес навчання на цікаве, дружнє спілкування.
Відвідуючи “AEDK English Club” учасники мають можливість:
– практикувати англійську мову для повсякденного використання;
– покращувати володіння англійською для роботи чи навчання;
– отримувати задоволення від вивчення мови та досягнутих результатів;
– застосовувати англійську мову під час подорожей в інші країни світу;
– розширювати особистий світогляд та комунікабельність.
Це найефективніший спосіб!