Адміністрація франківського аеропорту прокоментувала ситуацію з літаком, який з’їхав з посадкової смуги

Адміністрація міжнародного аеропорту “Івано-Франківськ” прокоментувала ситуацію, яка трапилася вчора, коли за 150 метрів від злітної смуги приземлився в Івано-Франківську літак з Києва.

— Злітно-посадочна смуга була підготовлена до прийому літака у відповідності до всіх нормативів. Зараз стосовно цієї ситуації працює Національна комісія з розслідування авіаційних пригод. Хто винен і що сталось, буде відомо вже з її висновку, — йдеться в офіційному повідомленні, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

Раніше йшлося, що при здійсненні пробігу по полосі, допущено виїзд судна за межі смуги на відстань 150 метрів. На борту перебували 47 пасажирів та четверо членів екіпажу. Травмованих немає.

За допомогою аварійно-рятувальних сил Івано-Франківського міжнародного аеропорту судно евакуювали з місця події. За допомогою тягача відбуксировано судно на смугу, де в подальшому тягачем “КамАЗ” та авіаційного водила (жорстке зчеплення) здійснено буксирування на місце стоянки — перон.