95 км пішки: на Франківщині знайшли пенсіонерку, яка пішла по гриби у Львівській області та заблудилась

95 км пішки: на Франківщині знайшли пенсіонерку, яка пішла по гриби у...

6 липня 83-річна жителька селища Славське пішла по гриби у селі Верхня Рожанка Сколівського району на Львівщині і не повернулася.

На її пошуки відправили бригаду пошуково-рятувальної частини загону техслужби ГУ ДСНС України на Львівщині у складі 6 осіб та 1 одиниці техніки, повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Львівській області.

7 липня, о 10.55 годині ранку, жінку знайшли у місті Болехів Івано-Франківської області. Стан заблукалої задокументований як задовільний, медичної допомоги жінка не потребує. Додому бабусю повернули родичі.

Бабуся пройшла не менш ніж 95 кілометрів гірськими дорогами, перетнувши кордон Львівської та Івано-Франківської областей.