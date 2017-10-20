9 січня стартує реєстрація на пробне ЗНО

Реєстрація учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 9 і триватиме до 31 січня 2018 року.

Про це йдеться у наказі Українського центру оцінювання якості освіти, пише osvita.ua.

Зареєструватись для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Кожен зареєстрований учасник зможе взяти участь у пробному ЗНО з української мови та літератури (24 березня), а також у одному із запропонованих предметів за вибором (31 березня): історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької або французької мов.

Пробні тести з біології, географії, історії України, математики, фізики і хімії, з урахуванням реєстраційних даних учасників, можуть бути перекладені кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.

Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною. Вартість одного тестування для одного учасника кожний регіональний центр оцінювання якості освіти визначатиме окремо.

Реєстрація для проходження пробного тестування не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Як повідомлялося, Prometheus запустив безкоштовні курси підготовки до ЗНО.

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