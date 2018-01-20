9-річний прикарпатець написав ремікс на “Despacito”. ВІДЕО

Ремікс 9-річного композитора Данила Савки на популярний хіт “Despacito” виклала в мережу його мама Людмила Лінник.

“Взагалі-то, Данило ненавидить попсу. Але попса, яку подивилось 4,7 мільярда людей накрила і його. Словом, композитор надихнувся вашими лайками і коментами і попросив виставити “Despacito”, пише Курс.

“Він щодня щось пише. Зараз мріє опанувати програму для студійного звукозапису. І дуже хоче зняти новий кліп на свої імпровізації”, – розповіла Людмила Лінник. – Для щастя йому зараз треба мало: потужний комп і рояль”.

“Я відчуваю велику відповідальність перед Богом, що довірив мені таких дітей!” – пишається мама.

Зазначимо, музикант і початкуючий композитор Данило Савка займається музикою вже 5 років – з чотирьох грає на фортепіано. Зараз вчиться в Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського.

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