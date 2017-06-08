9-річний хлопчик, який з ножовим пораненням випав з 4 поверху, досі у реанімації у тяжкому стані. ВІДЕО

Як повідомляли, на Прикарпатті 9-річний хлопчик отримав ножове поранення від 13-річного знайомого та вистрибнув з 4 поверху.
9-річний хлопчик досі в реанімації в Івано-Франківську та, за словами медиків, пробуде там ще кілька днів.
Потім його переведуть до травматології для наступної операції, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ТСН.
У хлопчика – 3 ножових поранення у спину, забій головного мозку, рвані рани потилиці та складний перелом плеча.
В Івано-Франківську поліція з’ясовує причини отримання тілесних ушкоджень та падіння з балкону четвертого поверху 9-річного хлопчика.
За повідомленням працівників швидкої медичної допомоги поліції стало відомо про те, що сусіди виявили малолітнього потерпілого під балконом багатоповерхівки, по вул. Надвірнянській.
Виїздом на місце події працівниками поліції з’ясовано, що дитина, мешканець Івано-Франківська, 2008 р.н., випала з балкону четвертого поверху будинку.
За вказаним фактом слідчими Івано-Франківського відділу поліції розпочато кримінальне провадження, передбачене ч.3 ст.15 (Замах на злочин) та ч.2.п.2. ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.
Слідство розглядає дві версії падіння з балкону дитини.
Перша – 13-річний нападник, після спричинення ножових поранень потерпілому, викинув його з балкону.
Друга – потерпілий, випав з четвертого поверху, рятуючись від нападника.
Під час першочергових слідчих (розшукових) дій, об’єктивно встановлено причетність 13-річного мешканця вказаної квартири до спричинення ним тілесних ушкоджень потерпілому у вигляді ножових різаних ран та падінню останнього з балкону.
У кримінальному провадженні призначено та проводяться судово-медична, судово-імунологічні та криміналістичні експертизи, проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення істини у справі.
В ході розслідування буде дано правову оцінку діям батьків-опікунів щодо виконання ними покладених на них обов’язків.
Стосовно потерпілого, то він зараз перебуває на стаціонарному лікуванні в одному з медичних закладів в обласному центрі.
” Дзеркало Коломиї ” — невже немає позитивних новин ??? !!! Таке враження , що газета ( про всеукр. масштаб не будемо ) негативовловлювач та поширювач коломийського , обласного масштабу . Шкода …