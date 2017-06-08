9-річний хлопчик, який з ножовим пораненням випав з 4 поверху, досі у реанімації у тяжкому стані. ВІДЕО

9-річний хлопчик, який з ножовим пораненням випав з 4 поверху, досі у...

Як повідомляли, на Прикарпатті 9-річний хлопчик отримав ножове поранення від 13-річного знайомого та вистрибнув з 4 поверху.

9-річний хлопчик досі в реанімації в Івано-Франківську та, за словами медиків, пробуде там ще кілька днів.

Потім його переведуть до травматології для наступної операції, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ТСН.

У хлопчика – 3 ножових поранення у спину, забій головного мозку, рвані рани потилиці та складний перелом плеча.

В Івано-Франківську поліція з’ясовує причини отримання тілесних ушкоджень та падіння з балкону четвертого поверху 9-річного хлопчика.

За повідомленням працівників швидкої медичної допомоги поліції стало відомо про те, що сусіди виявили малолітнього потерпілого під балконом багатоповерхівки, по вул. Надвірнянській.

