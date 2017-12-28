9-річна дівчинка витратила всі подаровані гроші на їжу для безхатьків

Моллі МакГінлі витратила усі кошти, які їй подували на 9-річчя, щоби нагодувати безхатченків Лондона.

Після дня народження дівчинка вирушила з мамою Джанін Кенніроздавати їжу нужденним, пише УП.Життя з посиланням на The Independent.

Так Моллі познайомилася із 23-річною Моллі Сміт, бездомною, яка ночує на вулиці Пікаділлі.

Маргарет розповіла 9-річній дівчинці, що у дитинстві мріяла стати співачкою. Жінка була вдячна за їжу та каву, а також побажала Моллі та її мамі веселих свят.

“Якось я гуляла вулицями і побачила людей, які давали безхатченкам їжу та одяг. Удома я запитала в мами, чи можна мені теж так зробити. Вона погодилася. Тож ми купили гарячих напоїв, супу та принесли їх Маргарет та іншим”, – розповіла 9-річна Моллі.

За даними благодійної організації Shelter, понад 300 тисяч людей у Британії не мають де жити.

За рік кількість безхатьків зростає на 13 тисяч.