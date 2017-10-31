9 працівників Коломийського суду долучилися до відбору на посаду судді місцевого суду

31 жовтня Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочала відбірковий іспит для кандидатів, які беруть участь у доборі на посаду судді місцевого суду.

Про це йдеться на сторінці Коломийського суду у Facebook.

4525 осіб спочатку відповідатимуть на 40 тестових питань з української мови, а вже потім відбудеться перевірка рівня загальних теоретичних знань у галузі права (100 питань).

За результатами як першого, так і другого тестування правник повинен набрати не менше 75 % від максимально можливого бала. Тобто, якщо рівень володіння кандидатом державною мовою буде оцінений у 29 балів, він вибуде із змагань.

Дев’ятеро працівників Коломийського міськрайонного суду вирішили випробувати свої знання та беруть сьогодні участь у відбірковому іспиті.

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