8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

Коломиянин, який вчинив наругу над державним прапором у кафе “Дзвенислава”, втік закордон

Незаконне збагачення на понад 6 мільйонів: за секретаря Коломийської міськради Любомира Жупанського взялася прокуратура

Івано-Франківська облрада розглянула подання прокурора прокуратури області. Зокрема, під час опрацювання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено невідповідності даних щодо задекларованої вартості майна, а саме: житлових будинків, машин, земельних ділянок, грошових та інших активів секретаря Коломийської міськради на загальну суму 6,3 млн. грн.

Згідно з біографією, яку подав секретар після його обрання, він усе життя працював тренером з вільної боротьби.

Та згідно із декларацією чиновника, він володіє трьома земельними ділянкам, будинком, квартирою та 8-ма транспортним засобами. Крім цього, Любомир Жупанський задекларував майже 7 мільйонів готівкових коштів.

НАЗК проведе перевірку декларації голови Коломийського міськрайонного суду Володимира П’ятковського

Проведення повних перевірок розпочинається за інформацією, у яких були наведені факти про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, котрі стосувались конкретного суб’єкта декларування та містили фактичні дані або твердження, що можуть бути перевірені.

“AVE Коломия” підвищило тарифи на вивезення сміття

Відтепер вартість послуг з вивезення побутових відходів для населення складає:

для населення з дворогосподарства 47,37 грн/місяць з ПДВ;

для одного мешканця багатоквартирних будинків 13,51 грн/місяць з ПДВ;

для бюджетних установ 97,01 грн/1 м.куб. з ПДВ;

для інших споживачів 111,29 грн/1 м.куб. з ПДВ.

У Коломиї вбили лебедя, а іншому перебили крило зброєю

Один птах загинув, іншого люди доправили у ветеринарну клініку. Як повідомляють в поліції, хто стріляв – наразі невідомо.

Лікарі дві години оперували крилатого пацієнта. Чи літатиме птах у майбутньому поки прогнозувати не беруться, бо кістка сильно травмована.

Проаналізувавши травму, ветеринар Михайло Мочернюк каже, що стріляли радше за все знизу, коли лебідь летів у повітрі. Лікар припускає, що мисливці влаштували полювання на качок, зігнали їх з водойми, а лебеді потрапили у загальну зграю.

Представники Посольства Канади в Україні відвідали Коломию

Коломию відвідали представники Посольства Канади в Україні – 1-й секретар Посольства Влад Йонеску разом з керівником Департаменту міжнародного розвитку Карімом Моркосом. Гості мали розмову в ратуші з міським головою Ігорем Слюзаром.

Мер ознайомив гостей з економічним розвитком Коломиї та інвестиційною політикою в місті.

Канадці розповіли про міжнародні проекти з участю Посольства, до яких може бути залученим і наше місто. Відтак гості відвідали завод “Леоні”.

Суд частково задовільнив позов Московського патріархату проти поліції у Коломиї

“Визнати протиправними дії начальника Коломийського віділу поліції в частині застосування превентивного поліцейського заходу: вимоги залишити місце проведення богослужінь, обмеження доступу релігійній громаді до культової споруди та її опечатання. Визнати протиправними і скасувати рішення робочої групи з питань конфесійної приналежності церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці утвореної згідно розпорядження міського голови в місті Коломиї”, – йдеться у постанові.

Також суд постановив стягнути з поліції та міськради Коломиї на користь релігійної громади по 1600 гривень судових витрат.

На Тернопільщині знайшли останки розстріляних українських націоналістів, серед них – адвоката з Коломиї

На Чортківщині Тернопільської області знайшли рештки розстріляних німецькими окупантами мешканців Коломийщини. 27 листопада 1942 року гестапівці розстріляли 52 патріотів. Досі точного місця поховання ніхто не знав.

Як з’ясувало Дзеркало Коломиї, найстарший розстріляний – 53-річний адвокат Олекса Коссак з Коломиї. Це був визначний громадсько-політичний діяч та високоосвічена людина (володів сімома мовами).

Його адвокатська контора містилася в Коломиї у будівлі Ґоровіца (згодом швейна фабрика на вул. Театральній).