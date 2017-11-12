8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

Нові підприємства, великі гроші і добрі відносини з владою. Про що звітував мер Коломиї

10 листопада у Народному домі відбувся вже традиційний річний звіт міського голови. Ігор Слюзар розповідав про нові підприємства, великі гроші у бюджеті, хороші відносини з обласною та центральною владою.

У Коломиї засудили на рік умовно екс-директора “Полігон-екологія” через ремонт по Міцкевича

У Коломиї в церкві Благовіщення знайшли ікону голого Ющенка в пеклі

В церкві Благовіщення знайшли ікону із зображенням голого Віктора Ющенка з голими жінками у пекельному вогні.

У Коломиї виставлять на аукціон приміщення на вул. Драгоманова

У залі засідань Коломийської районної ради за адресою: вул. Верещинського, 17 відбудеться аукціон з визначення переможця по укладанню договору купівлі-продажу комунального майна територіальної громади міст, селищ, сіл Коломийського району в особі Коломийської районної ради.

Єпископ Юліан нагородив начальника відділу культури Коломийської міської ради Уляну Мандрусяк медаллю “За жертовність і любов до України”.

Незабаром у Коломиї запрацює новий кабінет УЗД з апаратом, аналогу якого немає в місті

Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав новий портативний апарат УЗД “MayLab 25”.

Попередник нині діючого мера успішний підприємець Юрій Овчаренко, за спостереженням коломиян, піддавався критиці найменше з усіх коломийських міських голів демократичного скликання.

“Дзеркало Коломиї” продовжує рубрику “Прогулянка містом” з публічними особами Коломиї.

На Коломийщині Московський патріарх звинувачує голову села у розпалюванні ворожнечі, суд зобов’язав відкрити кримінальне провадження

Коломийський міськрайонний суд розглянув скаргу релігійної громади УПЦ МП села Старий Гвіздець на бездіяльність Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області.