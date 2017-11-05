8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

На вулиці С. Петлюри, 98 запрацював будинок тимчасового перебування безпритульних.

20 осіб зможуть прийняти тут гарячий душ, попрати свій одяг, випити теплого чаю та переночувати у затишному приміщенні.

Це означає, що при підписанні угоди з сімейним лікарем кожен пацієнт матиме свою історію хвороби, а також опис усіх стадій лікування в електронній базі даних.

Впровадженням цих медичних реєстрів займається фірма “Медікс” під егідою МОЗу.

Відповідний Меморандум про співпрацю підписав міський голова Ігор Слюзар з представником “Медіксу”.

Начальник Коломийської поліції Остап Білейчук розкрив деталі останніх резонансних злочинів, серед яких зґвалтування школярки, наруга над прапором, вивезення в ліс підлітка тощо.

Смертельна ДТП сталася 1 листопада близько 21.00 між Лісною Слобідкою і Черемховом.

Volkswagen Crafter наїхав на пішохода, який ішов проїжджою частиною дороги.

47-річний мешканець Черемхова пoмер нa місці.

Забуті весільні традиції Гуцульського краю вирішила відновити молода пара Василь та Юлія Григорчуки.

Він – з Березова, вона – з Сопова, обоє звідти, де про колоритні гуцульські весілля пам’ятають хіба що з переказів.

Команда “Дикі Гуцули” з Коломиї разом зі своїм тренером Валерієм Ославським пройшла до фіналу регіональної Одеської “Ліги Сміху”.

Про це Садов’як написала на сайті платформи SuperTeam, яка допомагає збирати гроші на благодійні цілі.

“Перш за все ми маємо створити достойні умови для лікування маленьких пацієнтів і зробити так, щоб уся команда лікарні ставилась до діток, як до своїх власних”, – йдеться у дописі.

Злодієм виявився 17-річний сусід потерпілого, який уже раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжку з проникненням.

Юнак часто приходив у гості до потерпілого, адже товаришував з його сином і знав, де господарі ховають ключі.