Додому Новини Політика 8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

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Як повідомлялося раніше, 20 і 21 лютого у Коломиї проведуть громадські слухання. Завтра, 20 лютого, в залі засідань міської ради відбудуться громадські слухання з питання “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд під час

У Коломиї реконструюють площу Скорботи. Як вона виглядатиме

Як повідомляли, 20 жовтня на громадських слуханнях у Коломиї обговорили проект реконструкції площі Скорботи.

Проект реконструкції представляв архітектор Юрій Столяров. Саме йому замовила розробку проекту Коломийська міська рада.

Don Yapon

Заїжджі прихильники Московського патріархату намагалися прорватися до Благовіщенської церкви в Коломиї. ФОТО

Як уже повідомлялося, у Коломиї триває протистояння довкола Благовіщенської церкви, якою юридично користується УПЦ МП на основі нібито угоди з міською радою, складеної ще в 1991 році, й частково виграного суду на початку жовтня вже цього року.

Leoni – день сьогоднішній. А “Прикарпаття” – вчорашній?

До офіційного відкриття німецького концерну Leoni в Коломиї була прикута, без перебільшення, вся увага ЗМІ. Однак практично не поміченою громадськістю залишилася інша подія на економічній мапі міста — збори акціонерів ПАТ “Прикарпаття”, а простіше — металозаводу, які відбулися  тижнем пізніше, 6 жовтня.

На Коломийщині підприємство переробляє за добу 120 тонн яблук. ФОТО

Минулого тижня представники управління економіки та відділу агропромислового розвитку Коломийської РДА побували на АТ “АЛ-ПРУТ”, що в Підгайчиках.

Підприємство спеціалізується на виробництві концентрованого неочищеного соку, в основному яблучного.

Потужності підприємства дозволяють переробити до 120 тонн яблук на добу. З цієї кількості яблук виходить приблизно 15 тонн яблучного концентрату.

У Коломиї створюють інтерактивну карту міста. ФОТО

Днями на засіданні робочої групи зі створення інтерактивної карти Коломиї розглянули демонстраційну версію веб-порталу, на якому міська рада розміщуватиме публічну інформацію про місто.

До кінця 2017 року інтерактивна карта буде готова, доопрацювання триватиме до 30 червня 2018 року.

Важкоатлетка з Коломиї повернулася з чемпіонату Європи, де виборола друге місце

Коломийська спортсменка, майстер спорту міжнародного класу, член збірної команди України Вероніка Івасюк у ваговій категорії до 58 кг посіла друге місце з результатом 202 кілограми у сумі двоборства на Чемпіонаті Європи в албанському місті Тирана.

На цьому Вероніка не зупинилася та виборола ще дві медалі: золоту медаль у ривку – 92 кг та бронзову у поштовхові – 110 кг.

Батьки 14-річних коломиян, над якими познущалися, попросили закрити кримінальну справу

У Коломиї група осіб побила та познущалася одразу над двома 14-літніми хлопцями. 

Ветерана АТО підозрюють у викраденні та катуванні підлітка, начебто чоловік разом із побратимами познущався з 14-річного хлопця.

В жахливій ДТП у Коломиї загинули три людини та дві – травмовані

28 жовтня о 22:56 автомобіль Skoda, рухалась зі сторони Івано-Франківська в сторону Чернівців та на об’їздній дорозі в Коломиї потрапила в ДТП.

Три особи з автомобіля Skoda загинули внаслідок зіткнення на місці.

 

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