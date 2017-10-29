8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

Як повідомляли, 20 жовтня на громадських слуханнях у Коломиї обговорили проект реконструкції площі Скорботи.

Проект реконструкції представляв архітектор Юрій Столяров. Саме йому замовила розробку проекту Коломийська міська рада.

Як уже повідомлялося, у Коломиї триває протистояння довкола Благовіщенської церкви, якою юридично користується УПЦ МП на основі нібито угоди з міською радою, складеної ще в 1991 році, й частково виграного суду на початку жовтня вже цього року.

До офіційного відкриття німецького концерну Leoni в Коломиї була прикута, без перебільшення, вся увага ЗМІ. Однак практично не поміченою громадськістю залишилася інша подія на економічній мапі міста — збори акціонерів ПАТ “Прикарпаття”, а простіше — металозаводу, які відбулися тижнем пізніше, 6 жовтня.

Минулого тижня представники управління економіки та відділу агропромислового розвитку Коломийської РДА побували на АТ “АЛ-ПРУТ”, що в Підгайчиках.

Підприємство спеціалізується на виробництві концентрованого неочищеного соку, в основному яблучного.

Потужності підприємства дозволяють переробити до 120 тонн яблук на добу. З цієї кількості яблук виходить приблизно 15 тонн яблучного концентрату.

Днями на засіданні робочої групи зі створення інтерактивної карти Коломиї розглянули демонстраційну версію веб-порталу, на якому міська рада розміщуватиме публічну інформацію про місто.

До кінця 2017 року інтерактивна карта буде готова, доопрацювання триватиме до 30 червня 2018 року.

Коломийська спортсменка, майстер спорту міжнародного класу, член збірної команди України Вероніка Івасюк у ваговій категорії до 58 кг посіла друге місце з результатом 202 кілограми у сумі двоборства на Чемпіонаті Європи в албанському місті Тирана.

На цьому Вероніка не зупинилася та виборола ще дві медалі: золоту медаль у ривку – 92 кг та бронзову у поштовхові – 110 кг.

У Коломиї група осіб побила та познущалася одразу над двома 14-літніми хлопцями.

Ветерана АТО підозрюють у викраденні та катуванні підлітка, начебто чоловік разом із побратимами познущався з 14-річного хлопця.

28 жовтня о 22:56 автомобіль Skoda, рухалась зі сторони Івано-Франківська в сторону Чернівців та на об’їздній дорозі в Коломиї потрапила в ДТП.

Три особи з автомобіля Skoda загинули внаслідок зіткнення на місці.