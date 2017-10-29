8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

У Коломиї реконструюють площу Скорботи. Як вона виглядатиме
Як повідомляли, 20 жовтня на громадських слуханнях у Коломиї обговорили проект реконструкції площі Скорботи.
Проект реконструкції представляв архітектор Юрій Столяров. Саме йому замовила розробку проекту Коломийська міська рада.
Заїжджі прихильники Московського патріархату намагалися прорватися до Благовіщенської церкви в Коломиї. ФОТО
Як уже повідомлялося, у Коломиї триває протистояння довкола Благовіщенської церкви, якою юридично користується УПЦ МП на основі нібито угоди з міською радою, складеної ще в 1991 році, й частково виграного суду на початку жовтня вже цього року.
Leoni – день сьогоднішній. А “Прикарпаття” – вчорашній?
До офіційного відкриття німецького концерну Leoni в Коломиї була прикута, без перебільшення, вся увага ЗМІ. Однак практично не поміченою громадськістю залишилася інша подія на економічній мапі міста — збори акціонерів ПАТ “Прикарпаття”, а простіше — металозаводу, які відбулися тижнем пізніше, 6 жовтня.
На Коломийщині підприємство переробляє за добу 120 тонн яблук. ФОТО
Минулого тижня представники управління економіки та відділу агропромислового розвитку Коломийської РДА побували на АТ “АЛ-ПРУТ”, що в Підгайчиках.
Підприємство спеціалізується на виробництві концентрованого неочищеного соку, в основному яблучного.
Потужності підприємства дозволяють переробити до 120 тонн яблук на добу. З цієї кількості яблук виходить приблизно 15 тонн яблучного концентрату.
У Коломиї створюють інтерактивну карту міста. ФОТО
Днями на засіданні робочої групи зі створення інтерактивної карти Коломиї розглянули демонстраційну версію веб-порталу, на якому міська рада розміщуватиме публічну інформацію про місто.
До кінця 2017 року інтерактивна карта буде готова, доопрацювання триватиме до 30 червня 2018 року.
Важкоатлетка з Коломиї повернулася з чемпіонату Європи, де виборола друге місце
Коломийська спортсменка, майстер спорту міжнародного класу, член збірної команди України Вероніка Івасюк у ваговій категорії до 58 кг посіла друге місце з результатом 202 кілограми у сумі двоборства на Чемпіонаті Європи в албанському місті Тирана.
На цьому Вероніка не зупинилася та виборола ще дві медалі: золоту медаль у ривку – 92 кг та бронзову у поштовхові – 110 кг.
Батьки 14-річних коломиян, над якими познущалися, попросили закрити кримінальну справу
У Коломиї група осіб побила та познущалася одразу над двома 14-літніми хлопцями.
Ветерана АТО підозрюють у викраденні та катуванні підлітка, начебто чоловік разом із побратимами познущався з 14-річного хлопця.
В жахливій ДТП у Коломиї загинули три людини та дві – травмовані
28 жовтня о 22:56 автомобіль Skoda, рухалась зі сторони Івано-Франківська в сторону Чернівців та на об’їздній дорозі в Коломиї потрапила в ДТП.
Три особи з автомобіля Skoda загинули внаслідок зіткнення на місці.