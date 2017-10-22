Додому Новини 8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

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Біля Благовіщенської церкви у Коломиї розбили намети, а в храмі знайшли ікону царського сімейства Миколи ІІ. Що там відбувається?

18 жовтня капелани УГКЦ разом з віряними відчинили опечатані двері храму, ввійшли досередини й відправили Службу Божу. У підсобному приміщенні виявлили газети російського православія, давні ікони й старовинна церковна хоругва.

Московський патріархат втратив три парафії на Коломийщині та Городенківщині. Всі перейшли до УПЦ КП

Православні громади Старого Гвіздця, що на Коломийщині, та Рогині і Острівця, що на Городенківщині, вирішили перейти з-під Московського патріархату та приєднатись до Коломийської єпархії УПЦ Київського Патріархату.

Don Yapon

Керуючий Коломийською Єпархією Владика Юліан прийняв згадані парафії до Коломийського благочиння Коломийської єпархії.

Церква у Старому Гвіздці

Громадські слухання затвердили план реконструкції площі Скорботи у Коломиї

Громадські слухання проголосували за те, щоб затвердити в цілому концепцію реконструкції площі Скорботи, але доопрацювати проект монумента героям, який стоятиме в центрі площі.

У Коломиї школярі стоять у черзі по кілька діб, щоб отримати український паспорт

У Коломиї не вщухає ажіотаж щодо виготовлення  паспортів. Адже якщо дитина не матиме документу – дорослі не зможуть отримати перерахунок на субсидію.

У Коломиї за 800 тис. грн розроблять проект для будівництва басейну та кортів

Коломийська міська рада визначила проектувальника будівництва критих спортивних кортів та басейну-пляжу по вулиці Богдана Хмельницького, 67 у Коломиї.

Вартість робіт становить 800 тис. гривень. Планується, що проектування завершиться до кінця 2017 року.

Група осіб побила та познущалася над двома 14-літніми коломиянами

У Коломиї група осіб побила та познущалася одразу над двома 14-літніми хлопцями. Поліція порушила кримінальні провадження.

У понеділок начальник Коломийської поліції пообіцяв зробити офіційну заяву.

Коломиянка Вероніка Івасюк завоювала “срібло” на чемпіонаті Європи

В Албанії відбувся чемпіонат Європи-2017 серед юніорів та молоді з важкої атлетики, де спортсменка з Коломиї Вероніка Івасюк посіла друге місце.

На Коломийщині чоловік ґвалтував сина своєї співмешканки

Жителька одного з сіл району повідомила поліцію про те, що вона запідозрює свого співмешканця у розбещенні її 14-річного сина.

Як з’ясувалося, чоловік всупереч волі хлопчика із застосуванням насильства задовольняв свою статеву пристрасть.

Зловмисника затримали.

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