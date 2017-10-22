8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

18 жовтня капелани УГКЦ разом з віряними відчинили опечатані двері храму, ввійшли досередини й відправили Службу Божу. У підсобному приміщенні виявлили газети російського православія, давні ікони й старовинна церковна хоругва.

Православні громади Старого Гвіздця, що на Коломийщині, та Рогині і Острівця, що на Городенківщині, вирішили перейти з-під Московського патріархату та приєднатись до Коломийської єпархії УПЦ Київського Патріархату.

Керуючий Коломийською Єпархією Владика Юліан прийняв згадані парафії до Коломийського благочиння Коломийської єпархії.

Громадські слухання проголосували за те, щоб затвердити в цілому концепцію реконструкції площі Скорботи, але доопрацювати проект монумента героям, який стоятиме в центрі площі.

У Коломиї не вщухає ажіотаж щодо виготовлення паспортів. Адже якщо дитина не матиме документу – дорослі не зможуть отримати перерахунок на субсидію.

Коломийська міська рада визначила проектувальника будівництва критих спортивних кортів та басейну-пляжу по вулиці Богдана Хмельницького, 67 у Коломиї.

Вартість робіт становить 800 тис. гривень. Планується, що проектування завершиться до кінця 2017 року.

У Коломиї група осіб побила та познущалася одразу над двома 14-літніми хлопцями. Поліція порушила кримінальні провадження.

У понеділок начальник Коломийської поліції пообіцяв зробити офіційну заяву.

В Албанії відбувся чемпіонат Європи-2017 серед юніорів та молоді з важкої атлетики, де спортсменка з Коломиї Вероніка Івасюк посіла друге місце.



Жителька одного з сіл району повідомила поліцію про те, що вона запідозрює свого співмешканця у розбещенні її 14-річного сина.

Як з’ясувалося, чоловік всупереч волі хлопчика із застосуванням насильства задовольняв свою статеву пристрасть.

Зловмисника затримали.