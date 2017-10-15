8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

Про цю ситуацію неодноразово чули волонтери й атовці, які 9 жовтня зробили вагомий крок для вирішення ситуації.

Ведмедя забрали до притулку в Домажир для детального його огляду, обстеження.

Розпорядженням голови РДА Любомира Глушкова головним лікарем ЦРЛ призначено Петра Лесіва, який дотепер працював заступником головного лікаря з медобслуговування населення.

У Коломиї відбулась 25 сесія Коломийської міської ради.

На посаду тренера головної футбольної команди країни може претендувати уродженець Прикарпаття Роман Григорчук. Щоправда, лише у випадку, якщо співпрацю з Андрієм Шевченком буде зупинено.

Голова бюджетної комісії Микола Палійчук доручив департаменту фінансів знайти 300 тисяч на ремонт рентгену у Коломийській центральній районній лікарні.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 липня 2017 року приблизно о 4 год. 30 хв. у Коломиї на Привокзальній 16-річний коломиянин під час словесного конфлікту умисно завдав декількох ударів у голову Тарасу Яворському у результаті чого спричинив тілесні ушкодження.

На даний час обвинувачений перебуває під вартою.

Працівник Єдиного центру Роман Губач піднявся на Говерлу в інвалідному візку.

У Коломиї відкрили оновлене приймальне відділення пологового будинку

На ремонтні роботи в Коломийському пологовому торік уже потрачено 300 тис. грн з районної казни, 100 тис. – з міської, 700 тис. надійшло з Кабміну.

За кошти “Громадського бюджету” встановлено автономну теплотрасу. Тепер до основи реконструювали приймальне відділення.

На черзі реконструкція приміщень на другому поверсі, – найперше візьмуться за операційний та родинний зали, – а також поміняють перекриття будинку.