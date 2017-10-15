Додому Новини Політика 8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

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В угідді на Коломийщині у жахливих умовах утримували ведмедя

Про цю ситуацію неодноразово чули волонтери й атовці, які 9 жовтня зробили вагомий крок для вирішення ситуації.

Ведмедя забрали до притулку в Домажир для детального його огляду, обстеження.

Головним лікарем Коломийської ЦРЛ став Петро Лесів

Don Yapon

Розпорядженням голови РДА Любомира Глушкова головним лікарем ЦРЛ призначено Петра Лесіва, який дотепер працював заступником головного лікаря з медобслуговування населення.

Сесія міської ради: звернення до влади, виконання бюджету, ремонт доріг

У Коломиї відбулась 25 сесія Коломийської міської ради.

Тренер з Коломийщини може очолити збірну України замість Шевченка

На посаду тренера головної футбольної команди країни може претендувати уродженець Прикарпаття Роман Григорчук. Щоправда, лише у випадку, якщо співпрацю з Андрієм Шевченком буде зупинено.

У лікарні в Коломиї не працює рентген

Голова бюджетної комісії Микола Палійчук доручив департаменту фінансів знайти 300 тисяч на ремонт рентгену у Коломийській центральній районній лікарні.

У Коломиї судитимуть неповнолітнього, який улітку побив екс-заступника мера

Під час досудового розслідування встановлено, що 24 липня 2017 року приблизно о 4 год. 30 хв. у Коломиї на  Привокзальній 16-річний коломиянин під час словесного конфлікту умисно завдав декількох ударів у  голову Тарасу Яворському у результаті чого спричинив тілесні ушкодження.

На даний час обвинувачений перебуває під вартою.

Коломиянин піднявся на Говерлу в інвалідному візку

Працівник Єдиного центру Роман Губач піднявся на Говерлу в інвалідному візку.

У Коломиї відкрили оновлене приймальне відділення пологового будинку

На ремонтні роботи в Коломийському пологовому торік уже потрачено 300 тис. грн з районної казни, 100 тис. – з міської, 700 тис. надійшло з Кабміну.

За кошти “Громадського бюджету” встановлено автономну теплотрасу. Тепер до основи реконструювали приймальне відділення.

На черзі реконструкція приміщень на другому поверсі, – найперше візьмуться за операційний та родинний зали, – а також поміняють перекриття будинку.

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