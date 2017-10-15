8 важливих новин у Коломиї цього тижня, які ви могли пропустити

В угідді на Коломийщині у жахливих умовах утримували ведмедя
Про цю ситуацію неодноразово чули волонтери й атовці, які 9 жовтня зробили вагомий крок для вирішення ситуації.
Ведмедя забрали до притулку в Домажир для детального його огляду, обстеження.
Головним лікарем Коломийської ЦРЛ став Петро Лесів
Розпорядженням голови РДА Любомира Глушкова головним лікарем ЦРЛ призначено Петра Лесіва, який дотепер працював заступником головного лікаря з медобслуговування населення.
Сесія міської ради: звернення до влади, виконання бюджету, ремонт доріг
У Коломиї відбулась 25 сесія Коломийської міської ради.
Тренер з Коломийщини може очолити збірну України замість Шевченка
На посаду тренера головної футбольної команди країни може претендувати уродженець Прикарпаття Роман Григорчук. Щоправда, лише у випадку, якщо співпрацю з Андрієм Шевченком буде зупинено.
У лікарні в Коломиї не працює рентген
Голова бюджетної комісії Микола Палійчук доручив департаменту фінансів знайти 300 тисяч на ремонт рентгену у Коломийській центральній районній лікарні.
У Коломиї судитимуть неповнолітнього, який улітку побив екс-заступника мера
Під час досудового розслідування встановлено, що 24 липня 2017 року приблизно о 4 год. 30 хв. у Коломиї на Привокзальній 16-річний коломиянин під час словесного конфлікту умисно завдав декількох ударів у голову Тарасу Яворському у результаті чого спричинив тілесні ушкодження.
На даний час обвинувачений перебуває під вартою.
Коломиянин піднявся на Говерлу в інвалідному візку
Працівник Єдиного центру Роман Губач піднявся на Говерлу в інвалідному візку.
У Коломиї відкрили оновлене приймальне відділення пологового будинку
На ремонтні роботи в Коломийському пологовому торік уже потрачено 300 тис. грн з районної казни, 100 тис. – з міської, 700 тис. надійшло з Кабміну.
За кошти “Громадського бюджету” встановлено автономну теплотрасу. Тепер до основи реконструювали приймальне відділення.
На черзі реконструкція приміщень на другому поверсі, – найперше візьмуться за операційний та родинний зали, – а також поміняють перекриття будинку.