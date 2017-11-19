8 важливих новин цього тижня, які ви могли пропустити

14 листопада приблизно об 11:30 сталася пожежа на вулиці Січинського у Коломиї. Загорання виникло в одній з кімнат житлового будинку. На пожежі врятовано 57-річну власницю.

На 26 сесії депутати підтримали рішення затвердити список проектів-переможців на Громадський бюджет-2018. Найпопулярнішими стали проекти зі встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків.

16 листопада о 18:30 31-річний водій “Audi A4 Avant 1,9 TDI”, коломиянин, збив 19-річного пішохода, мешканця Лісного Хлібичина. Хлопець отримав тілесні ушкодження.

17 листопада в зоні АТО загинув 21-річний Андрій Добровольський з Івано-Франківська. У воїна залишилася молода дружина.

17 листопада приблизно о 17:30 на перехресті вулиць Січових Стрільців і Чайковського 54-річний водій “ВАЗ-2107″на пішохідному переході збив 18-річного юнака. У хлопця діагностували забій м’яких тканин лівої скроневої ділянки.

17 листопада під час “Години запитань до Уряду” Володимир Гройсман дав вказівку міністру фінансів і в. о. міністра охорони здоров’я негайно виплатити заборговані зарплати прикарпатським медикам і не допускати надалі виникнення таких проблем.



Дільничні поліцейські прибули до одного з будинків за викликом жінки, яка поскаржилася на сусідів, котрі пошкодили вхідні двері її помешкання.

Поліцейські застали в будинку двох молодиків, а також побачили на столі розсипану марихуану. Згодом виявили в старшого з них три пакетики з такою ж речовиною. Юнаки зізналися, що наркотики зберігали для власного споживання.

18 листопада у Коломиї відкрили ще один супермаркет.