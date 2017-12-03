8 важливих новин цього тижня, які ви могли пропустити

Скелетований труп знайшов місцевий житель. Чоловік, якого розшукували, помер неподалік рідного селища.

В амбулаторіях Коломиї починає працювати система погодинного попереднього запису на прийом до лікарів.

Чемпіон світу з ММА Тарас Грицьків з Коломиї дав ексклюзивне інтерв’ю журналу “Бійцівський Клуб“.

У Коломийському суді триває розгляд кримінального провадження щодо особи, яку підозрюють у смерті жінки.

Корону “СтудМіс Коломиї” отримала учасниця №11 – студентка Коломийського педагогічного коледжу Ольга Батренюк.

У Коломиї фактично вирішується доля фірми “AVE”.

Це буде перша вулиця в Коломиї з регенерацією основи методом холодного ресайклінгу.