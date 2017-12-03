8 важливих новин цього тижня, які ви могли пропустити

На Коломийщині у лісі знайшли труп чоловіка, який перебував у розшуку
Скелетований труп знайшов місцевий житель. Чоловік, якого розшукували, помер неподалік рідного селища.
У Коломиї відтепер лікарі прийматимуть у поліклініці за попереднім записом
В амбулаторіях Коломиї починає працювати система погодинного попереднього запису на прийом до лікарів.
Чемпіон світу із змішаних бойових мистецтв з Коломиї Тарас Грицьків про свій шлях до успіху
Чемпіон світу з ММА Тарас Грицьків з Коломиї дав ексклюзивне інтерв’ю журналу “Бійцівський Клуб“.
У Коломиї розглядають справу про вбивство жінки, тіло якої після 7 ударів молотком намагалися спалити
У Коломийському суді триває розгляд кримінального провадження щодо особи, яку підозрюють у смерті жінки.
На вул. Театральній у Коломиї відкрили туристично-інформаційний центр
Студентка педагогічного коледжу одягла корону “СтудМіс Коломиї 2017”
Корону “СтудМіс Коломиї” отримала учасниця №11 – студентка Коломийського педагогічного коледжу Ольга Батренюк.
У Коломиї можуть розірвати договір з AVE через незадовільні послуги з вивезення сміття
У Коломиї фактично вирішується доля фірми “AVE”.
На вул. Франка у Коломиї розпочали капітальний ремонт дороги
Це буде перша вулиця в Коломиї з регенерацією основи методом холодного ресайклінгу.