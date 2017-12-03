Додому Новини Політика 8 важливих новин цього тижня, які ви могли пропустити

8 важливих новин цього тижня, які ви могли пропустити

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На Коломийщині у лісі знайшли труп чоловіка, який перебував у розшуку

Скелетований труп знайшов місцевий житель. Чоловік, якого розшукували, помер неподалік рідного селища.

У Коломиї відтепер лікарі прийматимуть у поліклініці за попереднім записом

В амбулаторіях Коломиї починає працювати система погодинного попереднього запису на прийом до лікарів.

Чемпіон світу із змішаних бойових мистецтв з Коломиї Тарас Грицьків про свій шлях до успіху

Чемпіон світу з ММА Тарас Грицьків з Коломиї дав ексклюзивне інтерв’ю журналу “Бійцівський Клуб“.

У Коломиї розглядають справу про вбивство жінки, тіло якої після 7 ударів молотком намагалися спалити

У Коломийському суді триває розгляд кримінального провадження щодо особи, яку підозрюють у смерті жінки.

На вул. Театральній у Коломиї відкрили туристично-інформаційний центр

Студентка педагогічного коледжу одягла корону “СтудМіс Коломиї 2017”

Корону “СтудМіс Коломиї” отримала учасниця №11 – студентка Коломийського педагогічного коледжу Ольга Батренюк.

У Коломиї можуть розірвати договір з AVE через незадовільні послуги з вивезення сміття

У Коломиї фактично вирішується доля фірми “AVE”.

На вул. Франка у Коломиї розпочали капітальний ремонт дороги

Це буде перша вулиця в Коломиї з регенерацією основи методом холодного ресайклінгу.

 

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