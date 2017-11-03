75% українців не мають доступу до кваліфікованої психологічної допомоги

Про це повідомляє Еспресо , з посиланням на прес-службу МОЗ.

Міжнародний медичний корпус, Світовий банк та Швейцарське бюро співробітництва стверджують, що 75% українців не мають доступу до фахової допомоги в сфері психічного здоров’я.

Такі дані містяться в дослідженні оцінки проблематики психічного здоров’я в країні, проведеної у Львівській, Полтавській та Запорізькій областях.

“За оцінками Міжнародного медичного корпусу, близько 75% українців зараз не мають доступу до кваліфікованої допомоги в сфері психічного здоров’я. В Україні є велика кількість психіатрів, зате не вистачає психологів, психотерапевтів і соціальних працівників”, – йдеться у повідомленні.

Також стверджується, що державні університети не завжди можуть забезпечити належну якість підготовки кадрів, а приватні заклади пропонують дороге навчання психотерапевтів, яке іноді не керується науково обгрунтованими підходами до лікування.

“При відсутності системи ліцензування і сертифікації фахівців і навчальних центрів, фахівці і пацієнти змушені робити свій вибір наосліп. Громадяни часто стикаються з психологічними бар’єрами: сором, брак довіри до системи, недостатня кількість інформації та обізнаності, висока вартість лікування, страх перед можливість поширення інформації про свою проблему, негативний досвід попередньої допомоги, географічна віддаленість “, – сказано в повідомленні.

Крім того, згідно із результатами дослідження, проблеми з психічним здоров’ям тісно пов’язані з бідністю, безробіттям, відчуттям небезпеки і конфліктом на сході України. Крім того, МОЗ зазначає гостру проблему психічних розладів, пов’язаних з надмірним вживанням алкоголю

“Близько 40% смертей чоловіків працездатного віку і 22% жінок у віці від 20 до 64 років є наслідком вживання алкоголю. Найчастіше причиною смерті, пов’язаної з психічними розладами та вживанням алкоголю, є суїцид. Україна сьогодні входить в десятку країн з найвищими показниками суїциду “, – стверджують фахівці.