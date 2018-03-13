7 способів запобігти болю в руках в еру гаджетів та комп’ютерів

У сучасному світі ми проводимо за монотонною комп’ютерною роботою надто багато часу.
Це призводить до того, що лікарі вже діагностують специфічні захворювання, пише Українська правда. Життя.
Одним з таких є repetitive strain injury, скорочено RSI. Це перенапруження м’язів рук та лучезап’ястного суглоба в результаті тривалого повторення однотипних рухів (наприклад, при роботі зі смартфоном, комп’ютерною мишою або тачпадом ноутбука).
Його симптомами є біль, слабкість, поколювання та жорсткість м’язів, сухожиль, зв’язок, нервів або інших м’яких тканин та суглобів у верхній частині кінцівок від шиї до пальців.
Це захворювання також називають розладом верхніх кінцівок, кумулятивним розладом травми або синдромом зайвого використання.
Видання The Guardian публікує сім порад, як запобігти виникненню цього захворювання та не “запустити” його.
Не ігноруйте
RSI часто починається поступово, і краще проконтролювати його “у зародку”, бо потім біль може стати постійним та виснажливим, й зіпсує вам життя.
Робіть короткі, але часті перерви при виконанні повторюваних завдань. Наприклад, таких як набір тексту.
Перевірте ергономіку робочого місця та спробуйте не притискатись до робочого столу.
Використовуйте обидві руки
Належне друкування – ключ до запобігання RSI. Якщо ви друкуєте однією рукою, а іншою тримаєте телефон біля вуха – це прямий шлях до м’язової напруги.
Комп’ютерий набір має бути схожим на досконалу гру на фортепіано з правильною поставою пальців. Базові навички друку не часто викладаються у школах, а шкода.
Вставайте
Спробуйте вставати зі столу кожні 30 хвилин і розминайте шию та плечі, щоб зняти напругу.
Також рекомендується проводити 10-хвилинну перерву щогодини. У цей час можна прийтися офісом, наприклад.
“Моліться”
Розминайте руки, подібно до того як мусульмани роблять при молитві, – нахиляйте протягом 15-30 секунд щільно стиснуті долоні в одну сторону, а потім на іншу.
Якщо такі розтяжки заподіюють вам біль, то час звернутися до лікаря.
Контролюйте зап’ястя
Щоб запобігти RSI, тримайте зап’ястки розслаблено та рівно при наборі тексту.
Для цього сядьте прямо, розслабте плечі, коліна і лікті мають бути під прямим кутом, а передпліччя лежати на столі горизонтально або нахилено трохи вниз.
Верхня частина екрана має бути на рівні очей. Положення клавіатури відрегулюйте так, щоб до неї можна було легко дотягнутися, не нахиляючись.
Оцініть свій ризик
Ваш роботодавець повинен провести оцінку ризику вашого робочого простору на RSI.
Якщо цього не проводять і ви спостерігаєте у себе симптоми захворювання, то подайте запит на таку оцінку.
Побалуйте себе
Немає нічого кращого, ніж запобігання. Але якщо у вас уже є симптоми легкого RSI, то практикуйте короткі курси протизапальної болезаспокійливої терапії (наприклад, нанесенням ібупрофен гелю), робіть гарячі та холодні компреси тощо.
Деяким людям допомагає йога, масаж і медитація.
Також обов’язково зверніться до лікаря (остеопата, ревматолога чи фізіотерапевта), якщо симптоми зберігаються і є серйозними.