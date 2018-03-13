7 способів запобігти болю в руках в еру гаджетів та комп’ютерів

У сучасному світі ми проводимо за монотонною комп’ютерною роботою надто багато часу.

Це призводить до того, що лікарі вже діагностують специфічні захворювання, пише Українська правда. Життя.

Одним з таких є repetitive strain injury, скорочено RSI. Це перенапруження м’язів рук та лучезап’ястного суглоба в результаті тривалого повторення однотипних рухів (наприклад, при роботі зі смартфоном, комп’ютерною мишою або тачпадом ноутбука).

Його симптомами є біль, слабкість, поколювання та жорсткість м’язів, сухожиль, зв’язок, нервів або інших м’яких тканин та суглобів у верхній частині кінцівок від шиї до пальців.

Це захворювання також називають розладом верхніх кінцівок, кумулятивним розладом травми або синдромом зайвого використання.

Видання The Guardian публікує сім порад, як запобігти виникненню цього захворювання та не “запустити” його.