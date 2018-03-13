7 C
Коломия
Вівторок 13.03 2018
Повідомити новину
manhattan_ad
manhattan_ad
manhattan_ad
Додому Новини Суспільство 7 способів запобігти болю в руках в еру гаджетів та комп’ютерів

7 способів запобігти болю в руках в еру гаджетів та комп’ютерів

0
Поділитися

У сучасному світі ми проводимо за монотонною комп’ютерною роботою надто багато часу.

Це призводить до того, що лікарі вже діагностують специфічні захворювання, пише Українська правда. Життя.

Одним з таких є repetitive strain injury, скорочено RSI. Це перенапруження м’язів рук та лучезап’ястного суглоба в результаті тривалого повторення однотипних рухів (наприклад, при роботі зі смартфоном, комп’ютерною мишою або тачпадом ноутбука).

Його симптомами є біль, слабкість, поколювання та жорсткість м’язів, сухожиль, зв’язок, нервів або інших м’яких тканин та суглобів у верхній частині кінцівок від шиї до пальців.

Це захворювання також називають розладом верхніх кінцівок, кумулятивним розладом травми або синдромом зайвого використання.

Видання The Guardian публікує сім порад, як запобігти виникненню цього захворювання та не “запустити” його.

Статті по теміБільше від автора

Повне або часткове використання матеріалів, розміщених у виданні, дозволяється тільки за умови активного, прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал та згадки першоджерела не нижче другого абзацу тексту.

Думка авторів публікацій може не збігатися з позицією та принципами видавця, видавець не несе за це жодної відповідальності. Міркування авторів щодо подій та осіб не спростовуються, їх правдивість не доводиться.

За зміст та достовірність реклами та PR відповідальність несе рекламодавець. При цьому видавець залишає за собою право перевірки інформації, зазначеної в рекламі та оголошеннях. Такі матеріали друкуються з позначкою ®.
Зв'язатися з нами: dzer.kol@i.ua
© Всі права захищено 2017 – «Дзеркало Коломиї».
Розроблено з в Webolatory