600 тисяч гривень за незаконні рубки заплатить Кутський лісгосп

Господарським судом Івано-Франківської області задоволено позов прокуратури області про відшкодування 600 тисяч гривень збитків, завданих навколишньому природному середовищу.

Йдеться про стягнення коштів з ДП “Кутське лісове господарство”, яке допустило незаконні порубки лісу на увіреній під охорону території, інформує прес-служба обласної прокуратури.

Таким чином, прокуратура через суд зобов’язала лісгосп відшкодувати державі всю суму збитків.

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