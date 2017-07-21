600 тисяч гривень за незаконні рубки заплатить Кутський лісгосп

Господарським судом Івано-Франківської області задоволено позов прокуратури області про відшкодування 600 тисяч гривень збитків, завданих навколишньому природному середовищу.
Йдеться про стягнення коштів з ДП “Кутське лісове господарство”, яке допустило незаконні порубки лісу на увіреній під охорону території, інформує прес-служба обласної прокуратури.
Таким чином, прокуратура через суд зобов’язала лісгосп відшкодувати державі всю суму збитків.
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