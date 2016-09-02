6-річний Артур Кулачковський потребує допомоги, щоб стати на ніжки

Шестирічний Артур Кулачковський, який при народженні отримав травму і зараз постійно проходить лікування, потребує фінансової допомоги небайдужих людей.

Як повідомила мама хлопчика Наталія Кулачковська, під час народження хлопчик отримав травму, яка зараз заважає йому бути нормальною дитиною. Родова травма Артурчика зараз не дає йому стати на ніжки, пишуть ”Вікна”.

Хлопчик має ураження лівої півкулі головного мозгу по типу енцефаломаляції. Симптоматична епілепсія, як наслідок органічного ураження ЦНС, обширна лейкомаляція лівої гемісфери мозку. Судомний синдром. Рухові порушення 4 рівня за кваліфікацією GMFCS. Затримка психомоторного розвитку. Та подолати такі недуги можна.

”Зараз хлопчик вже пройшов 18-й курс лікування в “Міжнародній клініці відновного лікування” професора Козявкіна в Трускавці, після чого й сталися феноменальні зміни на краще: Артурчик почав повзати, стояти на колінках, скакати на колінках, самостійно сидіти, став спокійним, уважним, активним, знизився тонус м’язів”, — розповідає його мама.

Але дитина потребує постійного лікування – хоча б тричі на рік. Один курс лікування, що триває 12 днів, обходиться у 13 860 гривень. Для матері-одиначки, яка і так щомісяця витрачає приблизно по 1000 гривень на медикаментозне лікування та стільки ж на підгузники, — ця сума не підйомна.

Тож жінка благає небайдужих людей допомогти вилікувати її сина.

РЕКВІЗИТИ для допомоги:

Картка ПриватБанку: 5168 7572 8449 6157 — Кулачковська Наталія Григорівна

ІНН 2784307044 Р/Р 25605799258315 МФО 325321 ЗКПО 20784660