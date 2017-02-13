510 гривень штрафу заплатить мешканець Коломийщини за те, що побив граблями сусідку

Коломийський міськрайонний суд виніс вирок чоловікові, який під час сварки наніс сусідці легкі тілесні ушкодження.

Як йдеться у матеріалах справи, 5 червня минулого року приблизно о 18:00 год. обвинувачений, перебуваючи на земельній ділянці, що на окраїні с.Тростянка Коломийського району, на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин вчинив із потерпілою словесний конфлікт, пише Бліц-інфо.

Під час сварки обвинувачений умисно наніс потерпілій декілька ударів пластиковими граблями з дерев’яною рукояткою у ділянки рук, плеча, спини та голови, спричинивши їй тілесні ушкодження у вигляді синців в лівій завушній ділянці, на задній поверхні грудної клітки (на спині), в поперековій ділянці зліва (із садном на його фоні) та на тильній поверхні лівої китиці, три садна на задній поверхні грудної клітки (на спині) та одне – в поперековій ділянці.

Під час засідання обвинувачений у вчиненому щиро розкаявся та попросив його суворо не карати.

Зважаючи на каяття і відсутність претензії з боку потерпілої, суд прийняв рішення призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 (п’ятсот десять) гривень.

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