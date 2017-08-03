5 типів городян, які з’являються на вулицях у спеку. КОМІКС

А художниця Женя Олійник підгледіла на вулицях характерних осіб та пропонує перечекати спеку весело, пише УП.

БОРЦІ З УЛЬТРАФІОЛЕТОМ

Вони не виходять на вулицю з 10 до 16, завжди носять капелюха та окуляри, п’ють вдосталь води й користуються сонцезахисним кремом. Страшні зануди.

ОБУРЕНІ ДРЕС-КОДОМ ЧОЛОВІКИ

Щоліта дедалі більше чоловіків солідаризуються у вимозі носити шорти на робочому місці.

Дехто з них на знак протесту навіть вдягає спідниці – адже вони дозволені в офісі. Дехто намагається потрапити у такому вигляді до Національної опери.

Ми віримо, що здоровий глузд переможе, й автори правил ділового етикетуперестануть вважати оголені чоловічі ноги чимось непристойним.

НЕАДЕКВАТНО ТЕПЛО ВДЯГНЕНІ ЛЮДИ

Вони також відомі як Поборники Закритих Вікон.

Це ті, кому дме у маршрутці, тролейбусі чи автобусі.

Це ті, хто намагається у найсильнішу спеку вдягнути дітей у шапку, кофтинку та колготки, бо дитина “з голими ногами та непокритою головою”.

ЧОЛОВІКИ, ЯКИМ ВСЕ ОДНО

Їх можна бачити “на районі” та в метро, але такий образ підходить хіба для пляжу та городу.

Будь ласка, не з’являйтеся в публічних місцях з голим торсом, якщо тільки ви не активістка Femen.

ПАНІ З ВІЯЛАМИ

По-перше, це красиво.

По-друге, сидіти з ними поряд одна приємність.

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