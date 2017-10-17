Щасливі стосунки вимагають важкої роботи. 5 простих способів зробити будь-який шлюб кращим

Вже давно не секрет, що справді щасливі стосунки вимагають важкої роботи.

Психолог Елі Фінкел, яка вивчала тисячі подружніх пар, на порталі Health.com дає п’ять простих рекомендації, які допоможуть швидко покращити будь-які стосунки, пише УП.Життя.

“Ці лайв-хаки передбачають навмисне прагнення бачити красу попри гнів, розчарування та нудьгу, які вас інколи переповнюють, – пише вона. – А ще дають поглянути на стосунки новими (вдячними) очима”.

Переосмислюйте вину партнера

Коли ваш партнер зробив щось не так, знайдіть кілька способів подумати про це.

Скажімо, він забув про плани на вечір. Це ознака його внутрішнього егоїзму, чи він просто забув, бо був зайнятий?

Неправильне припущення, чому він так вчинив, ймовірно, призведе до непотрібних конфліктів та антагонізму.

Замість цього розгляньте всі можливі обставини і ви точно знайдете цьому пояснення.

Поки ви впевнені, що ваш партнер – це хороша людина, психолог пропонує застосувати стратегію “якщо/то”: “Якщо я почуваюсь розчарованим чи злим на те, що мій партнер зробив (або не зробив), то я візьму кілька секунд, щоб розглянути інші пояснення його поведінки”.

Не зупиняйте похвалу в свій бік

Об’єктивно оцінюйте компліменти від партнера.

На нездатність цього зазвичай страждають люди, котрі невпевнені в собі, борються з низькою самооцінкою та мають проблеми з вірою в те, що їх дійсно люблять.

Дослідження 2008 року запропонувало саме таким людям описати комплімент, який вони отримали від свого партнера, трьома способами.

Одну групу попросили описати подію, якої це стосувалося.

Другу групу – передати саме те, що сказав партнер, а також будь-які деталі про подію (наприклад, час або місце).

Третю групу – ширше подумати про похвалу: пояснити, що їхній партнер захоплювався ними, як вони почувалися при цьому, і що це означає для їхніх стосунків.

Через два тижні люди в перших двох групах повідомили, що почуваються менш безпечними у своїх стосунках, порівняно з людьми третьої групи, які повідомляли, що почуваються більш впевненими у своїх зв’язках.

Елі Фінкел радить, перш ніж відхилити комплімент, секунду подумати та оцінити, чому ваш партнер сказав саме це і як його коментар відображає ваші відносини.

Змінюйте своє ставлення до конфліктів

Той факт, що у вашої пари є проблеми, не означає, що вам варто розійтися.

Замість того, щоб обмінюватися звинуваченнями, сприймайте ці часи як можливість для покращення ваших відносин та шанс зростати разом.

Психолог пояснює, що люди, які мають “залізні переконання”, більш схильні відмовлятися стосунків та не намагаються над ними працювати.

З правильним ставленням, навіть суперечки можуть зблизити вас.

Культивуйте подяку та висловлюйте її

Дослідження показують, що практика вдячності має велику користь для здоров’я, кращого сну та більшої мотивації до вправ. Але почуття вдячності також може зробити чудеса у стосунках.

Дослідження 2011 року, опубліковане в журналі Personality and Individual Differences, показало, що чим більше партнери виявляють вдячність та подяку один одному, тим більше вони задоволені своїм заміжжям.

Крім того, вважає Елі Фінкел, “люди, які відчувають підвищений рівень вдячності, також відчувають сильніші зобов’язання щодо відносин і менш схильні до розлучення”.

Отже, негайно скажіть своєму чоловіку/дружині наскільки ви цінуєте все, що він/вона робить для вас.

Діліться щастям один з одним

Наступного разу, коли ви отримаєте хороші новини, відсвяткуйте їх зі своїм партнером.

Дослідження показують, що обмін позитивними подіями не лише створює довіру, але і посилює почуття інтимності та задоволення у відносинах. Причому обидва партнери отримують такі “нагороди”, а не лише носій доброї новини.

Читайте також: Експерти вияснили рівень щастя сучасних людей