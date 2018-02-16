43,2 млн грн було виділено на прикарпатські ОТГ у 2017 році

У Івано-Франківській області утворено 23 об’єднані територіальні громади, до складу яких увійшло 107 місцевих рад. Для цих ОТГ були передбачені кошти субвенції з державного бюджету у розмірі 43,2 млн. грн.

Про це йдеться у звіті директора департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА, пише МІСТО.

Загалом в ОТГ проживає 213,7 тис. жителів, що становить 15,5 % від загальної кількості населення області.

У 2017 році для ОТГ були передбачені кошти субвенції з державного бюджету у розмірі 43,2 млн. грн., які розподілені відповідно:

Витвицька – 3,6 млн. грн.,

Печеніжинська – 5,8 млн. грн.,

Старобогородчанська – 3,1 млн. грн.,

Верхнянська – 5,3 млн. грн.,

Білоберізька – 1,4 млн. грн.,

Матеївецька – 3,3 млн. грн.,

Більшівцівська – 2,5 млн. грн.,

Нижньовербізька – 4,3 млн. грн.,

П’ядицька – 4,7 млн. грн.,

Космацька – 4,1 млн. грн.,

Тлумацька – 5,1 млн. гривень.

За ці кошти громадами реалізовано 95 проектів.