43,2 млн грн було виділено на прикарпатські ОТГ у 2017 році

У Івано-Франківській області утворено 23 об’єднані територіальні громади, до складу яких увійшло 107 місцевих рад. Для цих ОТГ були передбачені кошти субвенції з державного бюджету у розмірі 43,2 млн. грн.
Про це йдеться у звіті директора департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА, пише МІСТО.
Загалом в ОТГ проживає 213,7 тис. жителів, що становить 15,5 % від загальної кількості населення області.
У 2017 році для ОТГ були передбачені кошти субвенції з державного бюджету у розмірі 43,2 млн. грн., які розподілені відповідно:
- Витвицька – 3,6 млн. грн.,
- Печеніжинська – 5,8 млн. грн.,
- Старобогородчанська – 3,1 млн. грн.,
- Верхнянська – 5,3 млн. грн.,
- Білоберізька – 1,4 млн. грн.,
- Матеївецька – 3,3 млн. грн.,
- Більшівцівська – 2,5 млн. грн.,
- Нижньовербізька – 4,3 млн. грн.,
- П’ядицька – 4,7 млн. грн.,
- Космацька – 4,1 млн. грн.,
- Тлумацька – 5,1 млн. гривень.
За ці кошти громадами реалізовано 95 проектів.