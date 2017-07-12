40 живописних полотен презентували митці з Закарпаття у Коломиї. ВІДЕО

У міському Палаці культури “Народний дім” розгорнули експозицію художників творчого об’єднання “Райдуга”. Тут зібрано понад 40 живописних полотен як митців-професіоналів, так і аматорів.

Творче об’єднання “Райдуга” – це союз митців Закарпаття. Здебільшого, з Мукачево. Сюди входять різьбярі, художники, скульптори, вишивальники. Це як аматори, так і професіонали. Об’єднання утворилось на основі місцевої спілки художників, йдеться в сюжеті НТК.

Такі виставки організовують не для заробітку, хочуть нагадати людям про красу навколо нас та подарувати їм миті душевної гармонії.

Закарпатські митці вже презентували свої роботи прикарпатцям. Мали виставки в Івано-Франківську, Калуші і Галичі. Тепер вирішили завітати до Коломиї, адже Мукачево та Коломия мають тісні культурні та й дипломатичні зв’язки, – каже заступник міського голови Володимир Бойцан.

Ознайомитись з виставкою закарпатських митців може кожен охочий. Вона перебуватиме у Палаці культури Народний дім до кінця липня.