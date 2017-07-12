Додому Новини Культура 40 живописних полотен презентували митці з Закарпаття у Коломиї. ВІДЕО

40 живописних полотен презентували митці з Закарпаття у Коломиї. ВІДЕО

0
Поділитися

У міському Палаці культури “Народний дім” розгорнули експозицію художників творчого об’єднання “Райдуга”. Тут зібрано понад 40 живописних полотен як митців-професіоналів, так і аматорів.

Творче об’єднання “Райдуга” – це союз митців Закарпаття. Здебільшого, з Мукачево. Сюди входять різьбярі, художники, скульптори, вишивальники. Це як аматори, так і професіонали. Об’єднання утворилось на основі місцевої спілки художників, йдеться в сюжеті НТК.

Don Yapon

Такі виставки організовують не для заробітку, хочуть нагадати людям про красу навколо нас та подарувати їм миті душевної гармонії.

Закарпатські митці вже презентували свої роботи прикарпатцям. Мали виставки в Івано-Франківську, Калуші і Галичі. Тепер вирішили завітати до Коломиї, адже Мукачево та Коломия мають тісні культурні та й дипломатичні зв’язки, – каже заступник міського голови Володимир Бойцан.

Ознайомитись з виставкою закарпатських митців може кожен охочий. Вона перебуватиме у Палаці культури Народний дім до кінця липня.

Статті по теміБільше від автора