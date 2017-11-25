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4 кави на день зменшують ризик появи раку – дослідження

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Науковці Единбурзького університету проаналізували дані 200 досліджень і заявили – користі від кави більше, ніж шкоди.

Люди, які випивають 3-4 склянки кави на деньзменшують ризик появи раку на 18%, пише УП.Життя з посиланням на The Independent.

Don Yapon

Зловживати кавою британські науковці не радять вагітним жінкам та людям, у яких є схильність до ламкості кісток.

Науковці також розповідають, що кава не пов’язана із смертністю від кардіологічних проблем так сильно, як регулярне уживання алкоголю.

Крім того, люди, які п’ють 3-4 порції кави щодня мають менше ризиків захворіти на рак шкірипечінки та простати.

Дослідження також довело, що кава зменшує ймовірність появи хвороби Паркінсона, депресії та передчасного Альцгеймера.

Науковці Единбурзького університету переконують, що шкоду кави зазвичай сильно перебільшують, особливо якщо порівнювати з негативними ефектами від алкоголю та куріння.

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