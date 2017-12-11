355 тис. українців перетнули кордон по безвізу

Сьогодні рівно півроку, як громадяни України вільно користуються правом безвізових поїздок до країн Європейського Союзу, за винятком Великої Британії та Ірландії і включаючи чотири шенгенські держави – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише Дзеркало Коломиї.

Всього з початку дії безвізу з країнами ЄС співробітники Держприкордонслужби на кордоні оформили 355 тис. громадян України, які скористалися перевагами спрощеної системи.

При цьому більше 128 тис. українців використовували для подорожей авіаційний транспорт, 227 тис. подорожували автомобілями і залізницею, а незначна кількість громадян прямували через морські пункти пропуску.

Крім того зазначимо, що в рамках безвізового режиму з країнами ЄС найбільше українці прямували через кордон з Польщею та Румунією – майже 90 тис. та 65 тис. осіб відповідно. Відмітимо, що загалом спільний кордон з ЄС перетнули 64% безвізовиків.

Звичайно, певний “ажіотаж” серед бажаючих безперешкодно подорожувати спостерігався у перші місяці дії безвізу – в середньому прикордонники оформляли до 80 тис. українців за місяць. Наразі спостерігається зменшення кількості подорожуючих у безвізовому порядку. У листопаді цей показник становив 32,5 тис. осіб.

В той же час, загальна кількість поїздок громадян України до європейських країн за три літні місяці 2017 року зросла на 10% порівняно з аналогічними трьома місяцями 2016 року.

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