34 прикарпатцям загрожує до 5 років тюрми за те, що вони не з’явились до обласного військкомату

34 прикарпатцям загрожує до 5 років тюрми за те, що вони не...

На Івано-Франківщині 34 людини з осіннього призову не з’явилися на відправку до війська, більшості з них уже немає в Україні.

Про це сказав військовий комісар області полковник Володимир Ярмошук на брифінгу 22 листопада, пише Місто.

За його словами, Кабмін визначив, що на осінній призов на строкову службу з області відправити мають 355 людей.

Уже 262 військовослужбовців відправлені, завтра відправлять ще 93 (71 – Нацгвардія, 22 — Державна спеціальна служба транспорту, — повідомив Ярмошук.

Крім того, полковник зазначив, що з Івано-Франківської області до 29 листопада мають додатково відправити на склади ще 60 людей.

Він наголосив, що 34 чоловіки осіннього призову не з’явилися на відправку.

Якщо людина не з’явилася за повісткою — військкомат з’ясовує місце знаходження. Більшості з цих 34 уже немає в Україні, — розповів начальник відділу комплектування та призову Валерій Волинков і додав, що за ухилення від строкової служби загрожує від 3 до 5 років тюрми.

Волинков також повідомив, що з початку року на контрактну службу зголосилися 762 людини, серед яких 48 жінок.