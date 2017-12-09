30 жінкам з Прикарпаття присвоїли звання “Мати-героїня”

Президент України Петро Порошенко підписав Указ № 409 “Про присвоєння почесного звання “Мати-героїня” 956 українкам.

Серед майже тисячі матерів є й 30 мешканок Прикарпаття, пише Галка.

Зокрема, до відзначення представлені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

Серед нагороджених – 40 жительок Вінницької області, 86 – Волинської, 35 – Дніпропетровської, 16 – Донецької, 70 – Житомирської, 153 – Закарпатської, 21 – Запорізької, 20 – Київської.

Почесне звання також отримали 7 жительок Луганської області, 95 – Львівської, 40 – Одеської, 16 – Полтавської, 171 – Рівненської, 10 – Сумської, 22 – Тернопільської, 14 – Харківської, 13 – Херсонської, 15 – Хмельницької, 16 – Черкаської, 42 – Чернівецької, 11 – Чернігівської та 13 – міста Києва.

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