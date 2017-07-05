30-річний прикарпатець вирощував коноплю у квіткових горщиках. ФОТО

Під час санкціонованого обшуку в помешканні 30-річного мешканця одного з околичних сіл Івано-Франківська, якого підозрювали у збуті наркотичних речовин, виявили та вилучили 24 рослин.

Згідно з висновком експерта, це нарковмісні рослини коноплі.

Як стверджує господар помешкання, рослини конопель він вирощував для власних потреб.

Крім того, у підозрюваного також було виявлено та вилучено 27 паперових згортки із вмістом подрібненої рослинної речовини, ззовні схожої на наркотичний засіб “марихуану”.

Вилучені речовини направлено для проведення експертизи.

За цим фактом розпочато кримінальні провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Проводиться слідство.

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