30-річний коломиянин за допомогою спеціального візка підкорив найвищу гору Карпат. ВІДЕО

Важка травма три роки тому прикувала коломиянина Романа до інвалідного візка. Та це не завадило йому знову влаштуватися на роботу і продовжити… ходити в гори.

30-річний Роман, за допомогою спеціального візка та фізичній підтримці друзів, підкорив найвищу гору Карпат – Говерлу.

Ще три роки тому він був повністю здоровим, жив та працював у Харкові, саме там і сталося те, що перевернуло усе з ніг на голову.

Далі були довгі місця реабілітації та оптимістичний висновок медиків. Лікарі обіцяли Роману, що через два роки він знову зможе ходити та дива досі не трапилось.

Їхати до закордонних фахівців Роман Губач можливості не має, але є дещо сильніше – мрії, які здійснює одна за одною.

Він працює диспетчером соціального таксі. Каже, що робота дала нагоду більше спілкуватися, а не депресувати вдома.

А нещодавно Роман зробив те, що здивувало усіх – на візку піднявся в гори і одразу подолав найвищу вершину – Говерлу. Чоловіку знадобився спеціальний візок, а ще підтримка 13 друзів.

Спеціалізований візок з одним колесом коломиянин знайшов в Інтернеті. Домовився про оренду пристрою. А далі місяць готувався. Кілька разів подорож довелося відкладати через різні причини. Та коли настав довгоочікуваний день, навіть погода була помічником.

Друзі Романа підіймали на Говерлу кілька годин. Дорогою сотні перешкод. Та вони ніщо, коли є мрія та підтримка. Коли сил геть не залишалося ніхто й не думав повертатися назад. І ось вона, вершина Говерли, 2 061 метр над рівнем моря.

Коли усі зітхнули із полегшенням і тішили себе думкою, що все найгірше позаду – чекала дорога назад. Ніхто й гадки не мав, що вона в рази важча, розповідає Роман Губач.

Коломиянин каже, що бути прикутим до візка, не означає бути ізольованим та обмеженим. Це всього лише невеликі незручності, які, певен, теж здолає.

Більше в сюжеті НТК.

Нагадаємо, раніше хлопець на плечах виніс на Говерлу свого друга з ДЦП.

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