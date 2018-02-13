30-річна прикарпатка утримувала своїх дітей в жахливих умовах. ФОТО

Декілька днів тому в поліцію Івано-Франківська надійшло повідомлення від мешканців міста про те, що у їх помешканні перебуває 5-річний сусідський хлопчик, який не хоче повертатися додому.

Повідомили в управлінні ювенальної превенції ГУ Національної поліції області.

Причина такої дивної поведінки дитини працівникам ювенальної превенції стала зрозумілою, коли вони прибули за вказаною адресою та спробували поспілкуватися з рідними хлопчика.

Виявилося, що малолітня дитина була голодною та потребувала допомоги медиків, а матері на це було байдуже. Понад те, до помешкання 30-річна жінка поліцейських не впустила і взагалі відмовилася від спілкування з ними. Тож малюка поліцейські доставили до лікарні.

Згодом з’ясувалося, що в квартирі, де проживають ще троє дітей віком 10, 9 та 3 роки, страшенний безлад та антисанітарія. Це засвідчили й фахівці Центру соціальних служб для сімʼї, дітей та молоді.

Проте жінка вважає, що її діти мають необхідні умови для проживання та нормального розвитку – учора вона навіть поскаржилася керівництву обласного управління поліції на незаконні, на її думку, дії поліцейських, які вилучили її сина.

Закономірно, що правоохоронці не залишили й решту діток у нестерпних умовах, у яких їм доводилося жити. Сьогодні їх доправили до Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. Їх матір за невиконання обов’язків щодо виховання дітей притягнуто до адмінвідповідальності. До речі, вже вдруге протягом року.

Працівники поліції вдячні небайдужим мешканцям Івано-Франківська, які не залишилися осторонь проблеми у цій сім’ї та повідомили про неї правоохоронців.