3 роки тюрми та 46 тис. грн майнової шкоди: у Коломиї засудили чоловіка, який викрадав чуже майно

3 роки тюрми та 46 тис. грн майнової шкоди: у Коломиї засудили...

У п’ятницю, 20 жовтня, Коломийський міськрайонний суд розглянув кримінальне провадження про викрадення чужого майна та засудив обвинуваченого.

Чоловік – сирота, 1996 року народження, є жителем Коломиї, уродженець Польщі.

Зловмисник проникав в недобудовані житлові будинки в Коломиї та викрадав господарські інструменти та будівельні матеріали, а також особисті речі власників. Цим він спричинив матеріальну шкоду на 59300 грн.

Вкрадене чоловік продавав на ринку, а кошти витрачав на свої потреби.

Потерпілим відшкодовано частину матеріальних збитків на суму 13130 грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна, повторно, шляхом проникнення у житло.

Злодію призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком три роки три місяці, стягнено 46170 грн майнової шкоди та 10000 грн моральної шкоди на користь однієї із потерпілих, а також в дохід держави – 4488,76 грн витрат за проведення судових експертиз.