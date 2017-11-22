28 листопада у Коломиї відбудеться засідання виконавчого комітету. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

28 листопада відбудеться засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради. Початок о 14.00 год.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Порядок денний:

1. Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 25.03.2014 № 44 “Про забезпечення житлом і першим робочим місцем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа“.

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради.

2. Про схвалення міської програми “Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа” на 2018-2022 роки.

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради.

3. Про затвердження висновків про доцільність позбавлення батьківських прав.

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради.

4. Про надання дозволу батькам від імені дитини на отримання грошової компенсації за належне їй житло.

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради.



5. Про визначення способів участі батька у вихованні та спілкуванні з малолітньою дочкою.

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради.

6. Про надання дозволів на відчуження та придбання майна.

Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,

начальник служби у справах дітей міської ради.

7. Про схвалення міської Програми забезпечення виконання рішень суду на 2018 рік.

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,

директор департаменту соціальної політики міської ради.

8. Про направлення в суд подання про призначення опікуна.

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,

директор департаменту соціальної політики міської ради.



9. Про направлення в суд подання про призначення опікуна.

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,

директор департаменту соціальної політики міської ради.

10. Про надання допомоги на поховання.

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,

директор департаменту соціальної політики міської ради.



11. Про надання допомоги на оперативне лікування.

Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,

директор департаменту соціальної політики міської ради.

12. Про схвалення міської Програми “Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту” на 2018-2021 роки.

Доповідає: Колесник Володимир Любомирович, начальник відділу молоді та спорту міської ради.

13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,

начальник відділу архітектури та містобудування міської ради.

14. Про розгляд заяв з питань присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомості.

Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,

начальник відділу архітектури та містобудування міської ради.



15. Про передачу матеріальних цінностей.

Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник відділу управління комунальним майном міської ради.



16. Про передачу на баланс нежитлового приміщення (аптека) за адресою пл. Привокзальна, 13.

Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник відділу управління комунальним майном міської ради.

17. Про затвердження комісії з приватизації державного фонду у новому складі.

Доповідає: Михайлищук Василь Михайлович,

директор КП “Житлоінфоцентр”.

18. Про передачу на баланс нежитлового приміщення по вул. Леонтовича, 26а

Доповідає: Михайлищук Василь Михайлович,

директор КП “Житлоінфоцентр”

19. Про шефство над військовими частинами у 2018 році

Доповідає: Кротюк Олександр Степанович,

начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради

20. Різне.

Читайте також: Коломийська ратуша відзначає ювілей.