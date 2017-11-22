28 листопада у Коломиї відбудеться засідання виконавчого комітету. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

28 листопада відбудеться засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради. Початок о 14.00 год.
Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.
Порядок денний:
1. Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 25.03.2014 № 44 “Про забезпечення житлом і першим робочим місцем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа“.
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради.
2. Про схвалення міської програми “Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа” на 2018-2022 роки.
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради.
3. Про затвердження висновків про доцільність позбавлення батьківських прав.
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради.
4. Про надання дозволу батькам від імені дитини на отримання грошової компенсації за належне їй житло.
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради.
5. Про визначення способів участі батька у вихованні та спілкуванні з малолітньою дочкою.
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради.
6. Про надання дозволів на відчуження та придбання майна.
Доповідає: Івахнюк Ігор Васильович,
начальник служби у справах дітей міської ради.
7. Про схвалення міської Програми забезпечення виконання рішень суду на 2018 рік.
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,
директор департаменту соціальної політики міської ради.
8. Про направлення в суд подання про призначення опікуна.
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,
директор департаменту соціальної політики міської ради.
9. Про направлення в суд подання про призначення опікуна.
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,
директор департаменту соціальної політики міської ради.
10. Про надання допомоги на поховання.
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,
директор департаменту соціальної політики міської ради.
11. Про надання допомоги на оперативне лікування.
Доповідає: Яремчук Людмила Вікторівна,
директор департаменту соціальної політики міської ради.
12. Про схвалення міської Програми “Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту” на 2018-2021 роки.
Доповідає: Колесник Володимир Любомирович, начальник відділу молоді та спорту міської ради.
13. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради.
14. Про розгляд заяв з питань присвоєння поштових адрес об`єктам нерухомості.
Доповідає: Колісник Андрій Ярославович,
начальник відділу архітектури та містобудування міської ради.
15. Про передачу матеріальних цінностей.
Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник відділу управління комунальним майном міської ради.
16. Про передачу на баланс нежитлового приміщення (аптека) за адресою пл. Привокзальна, 13.
Доповідає: Наливайко Володимир Ярославович, начальник відділу управління комунальним майном міської ради.
17. Про затвердження комісії з приватизації державного фонду у новому складі.
Доповідає: Михайлищук Василь Михайлович,
директор КП “Житлоінфоцентр”.
18. Про передачу на баланс нежитлового приміщення по вул. Леонтовича, 26а
Доповідає: Михайлищук Василь Михайлович,
директор КП “Житлоінфоцентр”
19. Про шефство над військовими частинами у 2018 році
Доповідає: Кротюк Олександр Степанович,
начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради
20. Різне.
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