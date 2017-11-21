28 листопада у Коломиї пройдуть командно-штабні навчання

На Прикарпатті почались командно-штабні навчання щодо дій органів управління та сил цивільного захисту у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

Про це інформує прес-служба Коломийської міської ради, пише “Дзеркало Коломиї“.

Під час навчання буде відпрацьовувати оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

Довгі уривчасті звучання сирен, встановлених на території населених пунктів, підприємств або мережею радіомовлення означають попереджувальний сигнал “Увага всім”. Почувши цей сигнал необхідно увімкнути радіо, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення.

Також будуть проводитись навчання з відпрацювання дій рятувальними та аварійно-відновлювальними службами при виникненні надзвичайних ситуацій.

Просимо зберігати спокій та бути уважними при пересуванні спеціальної техніки.