25 січня відбудеться 29 сесія Коломийської міської ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

25 січня о 10:00 год. в залі засідань міської ради відбудеться 27 сесія Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Порядок денний:

1. Про виконання міського бюджету за 2017 рік;

2. Про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 2017 рік;

3. Про уточнення міського бюджету на 2018 рік;

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2017 №1188-17/2017 “Про затвердження Положення про плату за землю в новій редакції”;

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.01.2017 №1189-17/2017 “Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”;



6. Про затвердження Статуту комунальної установи “Інститут розвитку міста Коломиї”;

7. Про призначення директора комунальної установи “Інститут розвитку міста Коломиї”;

8. Про надання пільг у 2018 році;

9. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених в міському бюджеті для виплати одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися в скрутному житловому та матеріально-побутовому становищі внаслідок важкого захворювання, оперативного втручання;

10. Про утворення комісії Коломийської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих та затвердження її складу;

11. Про внесення змін до міської програми забезпечення пожежної безпеки у м. Коломиї на період 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради 13.10.2017 р. № 2370-58/2015;

12. Про хід виконання рішення міської ради від 16.12.2009 №2465-44/2009 “Про стан обліку, збереження, та використання майна комунальної власності”;

13. Про надання в оренду нежитлового приміщення по вул. Мазепи, 4;

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 р. “1288-18/2017 “Про затвердження програм “Благоустрій міста Коломиї на 2018-2020 роки”;

15. Про розірвання договору оренди на нежитлове приміщення по вул. Стефаника, 5б;

16. Про продовження договору оренди від 01.02.2015 р. № 36 на нежитлове приміщення по вул. Чорновола, 3/ІІІ;

17. Про продовження договору оренди від 02.02.2015 р. № 37 на нежитлове приміщення по пл. Відродження, 14;

18. Про передачу у власність жилих приміщень в гуртожитках по вул. Карпатська, 40 г, Степана Бандери,15

19. Про звільнення комунального підприємства “Полігон Екологія” від сплати частини чистого прибутку (доходу) до міського бюджету;

Земельні питання;

Різне

На сесію запрошуються заступники міського голови, начальники відділів і управлінь міської ради, керівники підприємств та установ міста, депутати обласної ради, керівники правоохоронних органів, представники міських організацій політичних партій і громадських організацій, засобів масової інформації, мешканці міста.

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