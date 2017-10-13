24-річній Наталії Микитюк з Коломийщини потрібна допомога. РЕКВІЗИТИ

24-річна Наталія Микитюк потребує нашої допомоги. Жінці поставили діагноз – гострий лейкоз або ж рак крові.



Про це повідомила у Facebook та закликала допомогти Ольга Копильців:

“Для молодої сім’ї – це справжня трагедія. Вони прикладають всі свої зусилля, щоб знайти гроші на лікування, адже їх потрібно чимало. Дуже прошу Вас підтримати їх та допомогти. На лікування потрібно 30 000 євро. У Наталії є 2-річний синочок”.

Номер банківської карти – Микитюк Наталія Ярославівна 5168757283065706.

Номер телефону чоловіка Мирослава – ‎099 023 65 69.

Давайте, разом допоможемо врятувати життя Наталі.

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