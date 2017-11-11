22-річний призовник, щоб не служити в армії, одружився з 80-річною бабусею

У Вінниці 22-річний хлопець, щоб не йти в армію, одружився на 80-річній бабусі, яка є інвалідом першої групи.

День весілля співпав з датою, коли він разом з батьком приніс документи до міського комісаріату, щоб засвідчити те, що він не може проходити строкову службу.

Як зазначається, пару розписали за дві години, після того як подали заяву на реєстрацію шлюбу.

“Статтею 32 Сімейного кодексу, передбачено, що у разі загрози життю, бо вагітність тут не передбачена, керівник має право скорочувати терміни на підставі пред’явлених документів”, – пояснює виконуюча обов’язки Вінницького міського ДРАЦС Богдана Ліпа-Паскопос.

Підстави у цієї пари були. Наречена – інвалід І групи.

25-го жовтня хлопець отримав повістку про призов до Збройних Сил, як призивний, а 31-го числа, молодий із свідоцтвом про реєстрацію шлюбу, одразу пішов не святкувати весілля, а до військового комісаріату.

“Сам батько привів призовника до військкомату і сам батько за сина каже фразу: “Він в армію не піде, бо він одружений, у нього дружина інвалід першої групи”. Це мене найбільше вразило”, – розповів Олександр Данилюк, військовий комісар Вінницького ОМВК Міністерства оборони України.

За словами батька нареченого, своїй невістці він дуже радий. Але розповідати про весілля відмовляється.

“Я не буду нічого коментувати. Де зараз молоді живуть? В Нью-Йорку”, – відповів батько.

Хоч шлюб зареєстрували, військові мають намір оскаржувати його у суді, тому що є підстави вважати його фіктивним. Військові переконані, що таким чином вінничанин намагався “відкосити” від армії.

“Шлюб є фіктивним, якщо він укладений чоловіком та жінкою, або одним з них без наміру створення сім’ї та набуття прав на обов’язки подружжя. Але він може бути визнаний недійним , тільки за рішенням суду”, – констатує начальник відділу державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області Олена Єфіменко.

У будь-якому випадку, молодик може бути призваний до військової служби до 27-річного віку. Отже, він має пильно слідкувати за здоров’ям дружини, аби вона прожила ще щонайменше, п’ять років.