22-річний мешканець Франківщини за фальшиві долари купив телефон

В Дрогобицький відділ поліції на Львівщині надійшла заява від 22-річного місцевого мешканця. За словами потерпілого, увечері 7 березня він зустрівся з потенційним покупцем мобільного телефону, оголошення про продаж якого раніше розмістив на одному із сайтів в Інтернеті.

Чоловік розрахувався за нього п’ятьма 100-доларовими купюрами. Згодом, запідозривши, що банкноти фальшиві, дрогобиччанин звернувся до правоохоронців, інформує КУРС з посиалнням на відділ комунікації поліції Львівської області

Валютні кошти з ознаками підробки (причому дві купюри мали однакові серію та номер) вилучено та скеровано на експертне дослідження. Працівники поліції встановили особу чоловіка, який ними розрахувався, – 22-річного жителя Івано-Франківської області.

За фактом відкрите кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі встановлюються обставини події та походження банкнот. Проводиться досудове розслідування.

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