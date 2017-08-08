22-річна мешканка Прикарпаття може потрапити на 10 років до в’язниці за продаж наркотиків

22-річна мешканка Прикарпаття може потрапити на 10 років до в’язниці за продаж...

Долинським відділом Калуської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. ч. 1,2 ст. 307 щодо 22-річної місцевої жительки.

Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів КК України.

Як встановлено органом досудового розслідування, у травні цього року обвинувачена двічі придбавала у невстановленої слідством особи психотропну речовину – амфетамін, яку в подальшому збувала місцевому жителю.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті, інформують у прес-службі прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

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